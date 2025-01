El dardo de Álex Guita desde Guadalix a Adara Molinero: "No soy un santo, pero tampoco el diablo"

Álex Guita es concursante oficial de una nueva edición de Gran Hermano Dúo. El 'personal trainer', exnovio de Adara Molinero, se lanza a su primera experiencia en un reality tras su cruce de acusaciones con la influencer -que asegura que le sorprendió tonteando con su íntimo amigo Jonan Wiergo- que ha dejado claro que no quiere saber absolutamente nada del paso de su ex por 'GH Dúo'.

Entrenador de rostros conocidos como Carla Barber o Toñi Moreno, Álex Ghita saltó a la fama a principios de 2024 por su relación sentimental con Adara Molinero. Una historia de amor que no duró demasiado y que se acabó de la peor manera posible el pasado verano, cuando la 'reina de los realities' descubrió los mensajes 'subidos de tono' que el personal trainer había intercambiado por redes sociales con dos de sus íntimos amigos, Jonan Wiergo y Miguel Frigenti, también concursante de esta edición.

Tras un duro cruce de acusaciones con la influencer, y dispuesto a que su nombre no caiga en el olvido, Álex se embarca en su primer reality, 'GH Dúo', en cuyo estreno se ha tenido que enfrentar -como no podía ser de otra manera- a las preguntas sobre Adara.

Ha sido tras asegurar que su entrada en la casa de Guadalix de la Sierra es el "mayor reto televisivo" de su vida cuando Carlos Sobera, la ha comentado que ser pareja de la ganadora de 'GH' también tiene que ser un reto importante: "Bueno... Yo vengo aquí con una idea clara, entonces todo es más fácil. Vengo a dejar huella, a disfrutar cada momento al máximo y, sobre todo, conectar con los corazones de las personas que están al otro lado de la pantalla" ha salido del paso como ha podido el entrenador.

Y cuando el presentador le ha pedido que le mandara un "mensajito" a Adara, Ghita no lo ha dudado ni un momento. "Espero que todo le vaya muy bien, que es una chica trabajadora, muy... Pues eso..." ha expresado sin encontrar las palabras. "Son las horas, yo a estas horas suelo estar dormido. Le deseo lo mejor" ha añadido, confesando que dejó a la influencer "muy enamorado".

"Ve cosas donde no las hay"

Rotundo, el personal trainer ha asegurado que no tendría problemas en concursar en el reality con su ex, de la que ha afirmado que "a veces ve cosas donde no las hay. No soy un santo, pero tampoco el diablo que me quieren hacer ver". "Ha habido cosas que se han quedado pendientes, sin resolver. A mí me gusta resolver las cosas cara a cara y no a través de indirectas por redes sociales o por los platós".