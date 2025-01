Entrados de lleno en el tercer día del año, todavía se sigue hablando de la primera polémica del 2025. Poco antes de que la campana de la Puerta del Sol empezara a tañer, Lalachus quiso hacer un homenaje a uno de sus programas favoritos mostrando una estampa de carácter religioso protagonizada por la vaquilla del Grand Prix, María Fernanda.

La vaquilla de ‘El Grand Prix’ rompe su silencio tras la polémica de Lalachus en las Campanadas: “Vivo en una simulación” / TVE

De hecho, no contó ningún chiste, ni ridiculizó de forma verbal a nadie, simplemente sacó la estampa de la figura de la vaquilla. Sin embargo, son muchas las personas y organizaciones como Hazte Oír o Abogados Cristianos que han sentido tal “ofensa al cristianismo” que han asegurado que acudirán a los tribunales “por un posible delito de odio y contra los sentimientos religiosos".

Asimismo, no solo hay personas ofendidas por el gesto, si no que son muchos los que han salido en defensa de la humorista en redes sociales. Entre ellos, sus compañeros televisivos Jordi Évole y Bob Pop han sido los más rotundos. “La estampita no es lo que más les molesta, pero necesitaban un clavo ardiendo al que cogerse. Viva todo lo que significa Lalachus”, opinó el periodista catalán.

“Esta también es mi estampita”

Pero faltaba alguien por hablar: la vaquilla del Grand Prix. Esta ha sido la última de opinar acerca del tema, en concreto la persona que se esconde detrás del disfraz: el deportista Miguel del Pozo. Compartiendo una publicación de Instagram en la que una usuaria compartía la fotografía de la discordia con un “esta también es mi estampita”, el atleta ha escrito.

Horas más tarde, del Pozo ha publicado un meme en que dice: “A ver de qué gilipollez hablan hoy en Twitter. Ay, la virgen”. Además, también ha dejado impronta del mensaje de apoyo de la árbitro de LEB Oro y jueza del Grand Prix.