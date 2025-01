GH Dúo parece que empieza fuerte. La versión por parejas del conocido reality de Telecinco empezó ayer con muchas sorpresas y más de un momentazo. A pesar de que hace unas semanas la cadena había ido dando a conocer los nombres de algunos de los flamantes concursantes que participarían en el reality como Marieta, José María Almoguera o Maica Benedicto, aún quedaban algunos personajes por desvelar.

Por ello, la gala de ayer sirvió también para cerrar el casting de la tercera edición del reality, que además, promete ser una de las más polémicas a tenor de algnos de los primeros enfrentamientos que ya se vivieron ayer.

Una polémica concursante de Gran Hermano protagoniza un tenso momento y acaba expulsada del reality: "Has vendido a tu familia" / Telecinco

Uno de los mayores encontronazos lo protagonizaron dos viejos conocidos de la recientemente terminada edición de anónimos, Vanessa Bouza y Oscar, quienes coincidieron en la última edición del reality ganado por Juan y que en esta segunda oportunidad tampoco parecen estar cerca de entenderse.

Una polémica concursante de Gran Hermano protagoniza un tenso momento y acaba expulsada del reality: "Has vendido a tu familia" / Telecinco

Todo además, con los rumores de una posible expulsión de la gallega que, según le contaba Carlos Sobera, se jugaría su participación en el reality mediante el temido televoto.

Expulsión fulminante

La tercera edición de 'GH Dúo' ha comenzado este jueves. Los 16 concursantes oficiales ya se han instalado en la casa de Guadalix de la Sierra. Cada uno ha conocido el nombre de la persona con la que formarán pareja en el reality y que, por tanto, será su compañero en las nominaciones. Antes de empezar el programa, ya que habían desvelado algunas identidades, por lo que se había dado por hecho que el matrimonio formado por Vanesa y Javi, concursantes de 'GH 19' serían equipo en esta nueva aventura. Sin embargo, finalmente no ha sido así.

Una polémica concursante de Gran Hermano protagoniza un tenso momento y acaba expulsada del reality: "Has vendido a tu familia" / Telecinco

Hace tan solo unos meses que la audiencia decidió que Vanesa fuera la expulsada de la casa de 'Gran Hermano 19'. Tras conocer la noticia, la gallega solicitó a su marido que regresara a casa con ella, algo que revolucionó las redes, ya que el cantante era uno de los favoritos de la edición.

Una polémica concursante de Gran Hermano protagoniza un tenso momento y acaba expulsada del reality: "Has vendido a tu familia" / Telecinco

Esta vez, su expulsión no era más que una broma, aunque los concursantes no eran conocedores de esta información. Durante la publicidad, el presentador les ha comunicado que la audiencia había decidido con el 39% de los votos, que la expulsada era Vanesa y que tendría que abandonar la casa de Guadalix de la Sierra sin tan siquiera conocer a sus compañeros. Sin embargo, a la concursante ha parecido no importarle, ya que ella se encontraba discutiendo con Óscar. "Yo no estoy reventada", ha indicado, hablando con el que fuera su compañero de edición.

Tras los anuncios, el presentador ha mostrado la grave discusión que han mantenido Vanesa y Óscar ante la impasible presencia de Javi. "Eres una bruja, eres la que mintió que he visto el vídeo. Vergüenza tendría que darte que has vendido a tu familia", ha expresado el segundo clasificado de la última edición de 'Gran Hermano. "No tienes vergüenza. Eres un reventado con Juan. Eres un reventado", ha respondido la gallega, indignada con las palabras de su excompañero.