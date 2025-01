Lydia Lozano le para los pies a Aitana: “Esta que se ha creído...”

Ni que fuéramos shhh ha vuelto a la pantalla de canal TEN después del parón navideño y lo ha hecho por todo lo alto. La colaboradora del formato de TEN, Lydia Lozano, ha vuelto muy cañera y ha sorprendido a todos mostrando su descontento con la actitud de la cantante Aitana ante los medios de comunicación. “Ahora, para hablar con cualquiera tienes que llamar a la repre o a la de la agencia de influencers...”, ha comenzado diciendo. “Hablo de los de ahora, de estos que llenan conciertos y luego para saber algo...”, añadía ante la inquietud del resto de colaboradores que rápidamente preguntaron si sus palabras apuntaban hacia Ana Guerra. “Ella es encantadora”, respondía tajante Lydia Lozano.

"Estos jovencitos que se creen el huevo duro del pícnic"

“Aitana depende de cómo le va y no trata muy bien a los fans, dice que son muy pesados...”, subrayó la tertuliana. “Lo vimos en las imágenes, que decía ‘qué pesados’. Era gente pidiéndole autógrafos y tuvo muchas críticas por eso. Así de claro. Depende de cómo le venga el aire”, insiste ella.

Y no solo eso. La periodista incluso se ha atrevido a hablar de otra exconcursante de la misma edición de Operación Triunfo que Aitana: Lola Índigo. “Es muy complicado hablar con ellas por teléfono (...) He tenido muy malas experiencias y, entonces, ya paso. Estos jovencitos que se creen el huevo duro del pícnic... Cuando estás muy arriba, no sabes cómo puede ser la caída”, ha reconocido no sin antes dedicarle unas bonitas palabras a Manuel Carrasco. “Manuel es maravilloso”, ha zanjado.