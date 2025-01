En la fiesta que la productora Unicorn (perteneciente a Mediaset) organizó en la Navidad del 2022, Alba Carrillo y Jorge Pérez se convirtieron en noticia por una supuesta infidelidad del ex-guardia civil a su mujer con la modelo. Varias personas grabaron a Carrillo y Pérez muy acaramelados en esta celebración, por lo que los protagonistas se vieron obligados a dar las correspondientes explicaciones en diversos programas de Telecinco. Tras semanas de habladurías y acaparar titulares, Carrillo abandonó Mediaset por la puerta de atrás y entró en conflicto directamente contra Telecinco.

Alba Carrillo revive en D Corazón (TVE) el momento más crítico que vivió en Mediaset: "Esto no era necesario" / TVE

En la actualidad, Alba Carillo se encuentra trabajando en D Corazón en TVE, donde ha declarado que se encuentra “muy cómoda” y “agusto”, pero la paz y tranquilidad ha durado poco. La pasada semana, la ex-superviviente se mostraba visiblemente molesta ya que el conductor del programa, Jordi González, anunciaba que tenía unas comprometedoras imágenes de la modelo en la fiesta de empresa de TVE.

Alba Carrillo revive en D Corazón (TVE) el momento más crítico que vivió en Mediaset: "Esto no era necesario" / TVE

Ante esto, Carrillo no dudaba en cargar contra la dirección del programa: "Ya le he dicho al director que esto no era necesario. Yo pensaba que esto era un programa blanco y que estás cosas no iban a pasar. Replicamos todo de otros programas", ha afirmado con enfado la colaboradora.

Alba Carrillo revive en D Corazón (TVE) el momento más crítico que vivió en Mediaset: "Esto no era necesario" / TVE

“Yo vengo tranquila y pensando que mis compañeros son de otra manera, pero al final te graban igual”

Además, Alba Carrillo ha aprovechado lo sucedido para criticar el trato que recibió en Mediaset ante esta misma polémica: "No me hace nada de gracia porque yo confiaba en este programa (D Corazó)]. En otros no, porque sabía a lo que me exponía. Yo vengo tranquila y pensando que mis compañeros son de otra manera, pero al final te graban igual", ha declarado la modelo con gran vehemencia.

Sin embargo, los telespectadores de TVE han sido víctimas de una inocentada, propia del 28 de diciembre. Alba Carrillo aparecía en estas imágenes con su compañero Alberto Guzmán y, con sorna, le lanzaba un zasca a Mediaset y al mismísimo Jorge Pérez: "¡Otra fiesta de empresa no! Al menos este es más listo y más guapo". Carrillo rompía a reír al ver esta inocentada, aunque dejaba claro que en D Corazón "no se graba en las fiestas de empresa":

"Aquí estoy muy feliz y todos mis compañeros son un encanto", ha declarado la modelo, lanzando un nuevo 'dardo' a Mediaset. Ante esto, la periodista Marina Bernal ha aplaudido el sentido del humor de Alba Carrillo: "Cuando eres capaz de reírte de una cosa que te ha hecho daño, significa que está superado", ha sentenciado Bernal.