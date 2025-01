La plataforma de streaming de Netflix estrenó la pasada semana, una de sus producciones más ambiciosas. Se trata de una miniserie noruega que predijo una de las catástrofes más terribles de la historia española: la explosión del volcán Tajogaite en el año 2021 en la isla de La Palma.

Esta miniserie de Netflix predijo una de las catástrofes españolas más trágicas de los últimos tiempos / Netflix

De hecho, la nueva miniserie noruega ha generado controversia al presentar un escenario ficticio aún más catastrófico que el vivido durante la erupción, pero también la sorpresa por haber coincidido en el tiempo su producción con el desastre que aconteció de verdad.

La serie, que fue concebida antes de la erupción real, sigue la historia de una familia noruega de vacaciones en La Palma, cuya tranquilidad se ve alterada por el despertar de un volcán. Según la sinopsis, una joven científica descubre señales alarmantes de una inminente erupción que podría provocar un tsunami devastador, poniendo en peligro no solo a la isla, sino a gran parte del Atlántico. Esta premisa se inspiraba en teorías científicas con las que algunos medios comenzaban a especular antes de 2021.

Asimismo, el rodaje de la serie sufrió varios retrasos debido al impacto del volcán real y por respeto a los habitantes de la isla. No fue hasta 2023 que el equipo retomó el proyecto, incorporando a cientos de profesionales locales, e intentando generar un movimiento económico positivo sobre la isla. Una productora canaria, Volcano Films, se involucró en la producción de la serie.

Entre el entretenimiento y la ética

La miniserie de Netflix cuenta con cuatro episodios, y plantea cuestiones acerca del cambio climático y eventos naturales extremos, invitando a la reflexión mucho más allá del entretenimiento. Además, en el reparto nos encontramos con actores reconocidos noruegos

como Thea Sofie Loch Næss (The last kingdom), Anders Baasmo (Exit) y Ólafur Darri Ólafsso (The tourist), quienes dan vida a los personajes en esta historia de supervivencia.

El estreno de La Palma ha dividido opiniones, pero también ha brindado un cierto impulso de la industria audiovisual en Canarias. Con una mezcla de acción, drama y situaciones apocalípticas, esta producción noruega ha cautivado a la audiencia mundial mientras vuelve a colocar en el recuerdo los eventos sufridos en la isla.