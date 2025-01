Esta tiktoker cuenta sus “líos amorosos” ante sus padres y se lía: “Mi madre no se acuerda de lo que comió, y yo tampoco”

Sin duda, la Navidad es el momento perfecto para hacer un resumen del año una recopilación y resumen de los objetivos propuestos y los logros que hemos conseguido. Es más, es lo que ha hecho la joven tiktoker Carla Baquedano, que como ya es costumbre ha compartido en su perfil su vídeo anual de “Los líos de Carla”.

Con la ayuda de un PowerPoint, y bajo la mirada de sus padres, quienes no pueden evitar gesticular cuando escuchan a su hija, ha mostrado su particular resumen del año:: “Encuentros en total, ni más ni menos que la bonita cifra de 10 seres masculinos”. “¿10? No puede ser”, le ha respondido su padre.

Después, la joven de 20 años ha ido analizando en qué meses ha conocido a estos chicos, y también de qué nacionalidad son, revelando ella misma que han sido “ocho españoles, un israelí y un marroquí”. “¡Viva Marruecos!”, ha respondido su padre entre risas.

De hecho, uno de los grandes momentos ha sido cuando Carla cuenta dónde y cómo ha conocido a sus líos, reconociendo que “este año no se acuerda mucho”. Unas palabras a las que respondió su madre diciendo: “Menos mal”. Entonces, la joven volvió a responderle: “Igual que mi madre no se acuerda de lo que ha comido, yo no me acuerdo de lo que me comí”.

Un análisis que la joven ha terminado dejando unas conclusiones: “No os lieis con amigos de vuestros amigos, el tercer chupito no es mi aliado, el 2024 ha sido más drama que calma, dejar el orgullo de lado porque con él no consigues nada, y hay que vivir la vida, que solo es una”.

Todo ello en un vídeo que rápidamente se ha hecho viral en TikTok, acumulando más de 9,6 millones de visualizaciones, 1,2 millones de ‘me gusta’, y más de 6.000 comentarios.