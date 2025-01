Un vestido joya de color blanco ha sido el elegido por Cristina Pedroche para despedir el año 2024 y dar la bienvenida al 2025 en Antena 3. Si el pasado año, el vestido de Cristina Pedroche había estado inspirado en la naturaleza, el diseño elegido en esta ocasión ha querido visibilizar, en colaboración con Unicef, la importancia de proteger a cada niño y cada niña frente a cualquier tipo de violencia, abuso y explotación.

Este mensaje se refleja en un vestido ideado por Josie, que combina innovación y tradición con un profundo significado. Creado con técnicas de alta sombrerería, el diseño incluye croché de algodón y 8.500 cristales creados a partir de gotas de leche materna cristalizada que son un símbolo de protección, resultado del trabajo de la joyera Belén Mazas, de la firma Morir de Amor.

Más protección para los niños

El director creativo explica que "este vestido me produce mucha felicidad porque, una vez más, me ha permitido poner el enorme foco mediático creado hace diez años sobre personalidades del Made in Spain cómo VIVASCARRION, y Morir de Amor, ojalá este vestido nos nutra de su piadosa leche y nos haga mejores seres humanos en este año que empezamos ayudando a visibilizar la situación de desprotección de tantos niños y niñas".

José María Vera, director ejecutivo de UNICEF España, ha destacado que "la violencia contra la infancia se da en muchas circunstancias. Para empezar, en los conflictos armados. Hoy día, más de 473 millones de niños y niñas -más de uno de cada seis en todo el mundo- viven en zonas afectadas por conflictos. Pero la violencia también se da en los lugares donde los niños y niñas deberían estar más protegidos: sus hogares y sus escuelas, y también en el entorno digital. Proteger a la infancia e invertir en su bienestar es un eje fundamental del trabajo de UNICEF que permite garantizar su desarrollo pleno y su futuro".

Por su parte, la presentadora de televisión ha declarado que "este año estoy especialmente ilusionada con la llegada del nuevo año. Es un privilegio para mí poder retransmitir las Campanadas un año más. Me siento tremendamente orgullosa de unirme a UNICEF España que desde hace 78 años trabaja sin descanso para proteger a la infancia. Tenemos el deber de luchar para garantizar el bienestar de cada niño y niña, como bien común: para que puedan soñar, para que puedan alcanzar todo su potencial y que todos sus sueños se conviertan en realidad. Al 2025 le pido paz, tolerancia y responsabilidad".