2024 toca a su fin y son muchos los famosos que se despiden y dicen adiós a un año que se va y dan la bienvenida al 2025. Sin duda, para quién no ha sido un año fácil ha sido para el clan Pantoja, marcado por la separación, el silencio y rupturas que parecen irreconciliables.

Eso sí, también ha habido grandes noticias como la maternidad de Anabel Pantoja o el embarazo de Isa P. Si hace unos años Kiko Rivera protagonizaba 'Cantora: la herencia envenenada' para hablar de todo lo que había vivido con su madre, los tejemanejes económicos que esta había realizado a lo largo de su vida y sobre la nula relación que tenía con ella... este 2024 le ha tocado a Isa Pantoja.

La joven se ha sentado en '¡De viernes!' para hablar del infierno que vivió durante su adolescencia y lo mal que se había portado su familia con ella. Un testimonio que no ha pasado desapercibido por los espectadores ni por muchos rostros conocidos que han dado la cara por ella.

No es el caso de Regina Do Santos, que ha estallado contra los hijos de Isabel Pantoja ante las cámaras asegurando que "sólo quieren caja". La artista lo tiene claro, "si no te gusta tu madre, si no critica un montón, o sea, tienes un montón de problemas... es muy sencillo, quítate el apellido, fuera el apellido".

Regina se ha declarado "team Bárbara, team Pantoja y team las Campos" porque "no me gusta las gente que habla mal de las madres, porque la madre, la que te tuvo, que te sacó de las entrañas, no puedes criticar a tu madre así, tienes que amarla, quererla, mi madre es lo más grande".

Además, también nos ha hablado de cómo vivió el reciente concierto en el Starliet Christmas de Isabel: "A mí me encantó. Ella, como artista, es la única que nos queda. Es maravillosa. Yo la veía, esta mujer, con esa garra, con esa fuerza, una artista de raza ¡Cómo se pone! Mira, yo me volvía loca".

Irene Rosales, mujer de Kiko Rivera y nuera de Isabel Pantoja se ha confesado con sus seguidores en redes sociales recapitulando lo que para ella ha sido su 2024.

"2024 me has hecho vivir momentos dulces y amargos, momentos que quisiera borrar y otros siempre recordar, pero de todos ellos me llevo lo aprendido para comenzar un año nuevo cargada de ganas e ilusión. 2025 quiero pedirte salud, que lo demás ya me lo gano yo. Solo tengo un propósito DISFRUTAR", escribía.

Por su parte, su marido Kiko Rivera, también emitía otro mensaje: "Por los sueños se suspira,por las metas se trabaja . No digo que vaya a ser fácil,pero sin duda merecerá la pena,de eso estoy seguro. Aprovecho para desearos una feliz entrada de año y que nos traiga mucha salud para poder cumplir todas nuestras metas. Posiblemente este año que va a empezar es el que mejor me siento tanto mental como físicamente así que vamos a por el con ganas. Os prometo mucha música y muchos buenos momentos", señalaba.