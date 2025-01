La semana pasada Bárbara Rey se sentaba en el plató de '¡De Viernes!' en el tercer especial del programa sobre la vida de la vedette. En una entrevista que en algunos momentos fue tensa incluyendo enfrentamientos con determinados colaboradores, la artista contó por primera vez en directo su versión de lo ocurrido durante décadas con el rey emérito.

Bárbara contestó una a una a las preguntas de los colaboradores y lanzó algún que otro dardo hacia su hijo, Ángel Cristo Junior. Las cámaras de '¡De viernes!' captaron en exclusiva precisamente la reacción de Ángel a las declaraciones de su madre. En la soledad de una sala, Ángel Cristo visualizaba atónito las palabras de su madre: "Por todo lo que he hecho y me he arriesgado merezco que mi madre diga de una vez la verdad, pero viendo cómo empieza la entrevista creo que va a seguir mintiendo. Os está engañando, hay cosas que han salido en audios y con las que se contradice, ¿por qué dice que el rey no le avisó el 23-F? porque no quiere dejar con el culo al aire al rey con el tema del golpe de estado (...) Tanto el rey como mi madre en ese momento son dos personas adultas que saben perfectamente lo que están haciendo, si ella cuenta la verdad de lo que hizo podría acabar incluso en la cárcel, si sigue contando mentiras y dando pena puede que se salve".

Ángel Cristo tampoco se corta un pelo a la hora de hablar de su madre y responde a todas las preguntas tras ser tachado de mal hijo, mal padre y mal hermano. ¿Cómo vio a su madre? "La he visto con mucha pena. Ha perdido una oportunidad de oro para demostrar que es buena madre y arrepentirse y pedir perdón". Cuando la reportera le comenta que su madre dijo que había pasado el peor año de su vida, la respuesta de Ángel es la siguiente:

Sus problemas más allá de la polémica

Lejos de la polémica generada por todo lo que rodea a su madre y a l Rey emérito, Ángel Cristo ha tenido que luchar con diversos frentes a lo largo de su vida. También en De Viernes (pero en otro programa), Cristo contaba 'cuál es su estado de salud. Su esposa y nueva concursante de la nueva edición de Gran Hermano, Ana Herminia confesaba que el hijo de Ángel Cristo habría sufrido un ictus que le habría dejado unas secuelas que todavía hoy le afectan en su día a día. Comentaba cómo ha perdido la movilidad en el brazo izquierdo, aunque no solamente le ha afectado a la parte física. Por desgracia, a raíz del ictus, tiene problemas para ordenar las ideas y también tiene dificultad a la hora de recordar. Todo esto está relacionado con el estrés que sufre en su vida personal. También ha querido destacar cómo la ilusión que le mantenía día a día era "esa personita" y que no tenerle cerca le hace sentirse engañado, convirtiéndose en algo que le entristece en vez de darle ánimos.