Durante la emisión de las tradicionales pre-campanadas en 'Feliz Año Neox' este 30 de diciembre, la influencer Lola Lolita, quien co-presentaba el programa junto al humorista Nacho García, recibió una inesperada sorpresa de su exnovio, Isaac Belk, conocido en redes como Ibelky.

Su compañero de programa ya advertía que "tengo la prueba de que tienes unos colegas muy enrrollados que te han preparado un mensaje...", a lo que añadía como broma que "espero que tu rímel sea waterpoof y te aguante, porque se te va a aflojar el mondongo. Mira que sorpresa".

Era entonces cuando, uno de estos vídeos, sorprendía con Ibelky, que afirmaba que "buenas, familia de Neox. Bueno, quería desearos felices fiestas a todos, que lo paséis súper bien y feliz año, que entramos ya, a ver qué nos depara. Y nada, Lolita, espero que lo hagas súper bien, que sé que era uno de tus sueños y estoy muy orgulloso de ti. Espero que esto sea el principio de mucho. Un beso".

Al vídeo mencionado se añadían otros como el de la cantante Lola Índigo, los creadores de contenido Ceciarmy y Esty Cg, el intérprete Abraham Mateo, los influencers Álvaro Suárez, Marina Rivers y Violeta Mangriñán, así como el cantante David Bisbal junto a su mujer Rosanna Zanetti. Tras finalizar el compilado de mensaje, Lola Lolita solo podía agradecer a todos los que le habían mandado cariño, aunque lamentándose por su compañero: "Me he sentido mal, porque me estaban diciendo cosas bonitas a mí y tú solo mirando".