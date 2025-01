La segunda mitad del curso televisivo español, ha estado marcado por la guerra sin cuartel entre El Hormiguero y La Revuelta. El duelo que ha enfrentado a TVE y Antena 3 por la franja nocturna del access prime time, tuvo su punto álgido hace poco menos de un mes, con la entrevista de la discordia a Jorge Martín.

Es por eso, por lo que no hay repaso de la pequeña pantalla que pueda eludir ambos elementos, y así lo ha hecho Andreu Buenafuente en su monólogo de despedida de año en la TV3. El cómico catalán ha un repaso generalista a la política y sociedad española, pero no ha querido perder la oportunidad para lanzar un dardo envenenado al presentador de La Revuelta: “Me gusta hacer este monólogo, que es un formato que no tiene invitados. Así me ahorro que me los robe Pablo Motos, o que se enfade”, ha deslizado, provocando la risa de los presentes.

Asimismo, el conductor de El Hormiguero no ha sido el único en recibir una pulla: “Es el tercer año que hacemos este monólogo. A ver si llegamos al cuarto, o nos pasa como al gobierno de Pere Aragonés, expresident de la Generalitat de Cataluña. Nunca se sabe”, ha golpeado también a la clase política, donde no ha dejado títere con cabeza: desde Sánchez hasta Mazón, el monologuista ha convertido casi todos los recursos de actualidad para elaborar ingeniosos chistes.

Estalla contra Iker Jiménez

Sin embargo, su humor sarcástico e irónico, ha lucido un atisbo de rabia en su discurso al referirse a Iker Jiménez: “Ahora el periodismo es un oficio que mucha gente puede ejercer sin tener confirmación ni información. Eso en otros ámbitos y profesiones no pasa”, ha explicado, pidiendo más sentido común a los consumidores y destapando a su siguiente víctima: “Ya que es San Esteban, propongo preguntar a la familia cómo se informan. Podéis preguntar, ¿tú te informas bien o miras a Iker Jiménez?”.

El humorista descargó toda su pólvora contra el periodista. “Es que lo de Iker Jiménez... que ya se veía venir, que lleva 30 años con los OVNIS, los fantasmas... es increíble. Ahora también quiere comentar el mundo. No, Iker, quédate con los fantasmas, no hace falta”, hurgaba en la herida, sentenciando tanto a él como a su equipo: “Antes estudiaba fantasmas, pero ahora los tiene de colaboradores”.