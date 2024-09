'Ni que fuéramos Shhh' ha vuelto por todo lo alto. El programa presentado por María Patiño regresa de las vacaciones plagado de noticias de última hora sobre los asuntos más comentados del verano y de la actualidad.

Uno de los temas a tratar ha sido la actualidad en torno a la familia Campos, y es que el embarazo de Alejandra Rubio supuso un bombazo mediático que les ha llevado a portadas y platós durante meses. A pesar de que madre e hija mantengan una relación idílica de cara a los medios, Kiko Matamoros ha desvelado que no es todo como cuentan: "La relación con su hija no es la que públicamente se ve obligada a pintar. Choca con la relación que su hija tiene con Carlo, Terelu no ha entendido ese embarazo absurdo desde el punto de vista de la estabilidad. Piensa que su hija ha cometido una locura de juventud que va a tener un coste para toda su vida".

Matamoros ha revelado que "hubo una pelotera importante" que ninguna de las dos cuentan en el momento en el que se comunica el embarazo e incluso han estado tiempo sin hablarse: "Hace poco se volvieron a hablar".

Tampoco ha quedado fuera el asunto económico y los problemas de Terelu, que al parecer también incumbe a Alejandra Rubio: "Por los temas económicos ha habido mucha fractura en la relación entre Terelu, Carlo y la niña. La pasta fue el primer foco del conflicto de la pareja, primero porque la niña cobra el 20% de la intervención de Carlo por su aparición en la televisión con un ramo. Eso lo acepta, pero cuando va él solo a '¡De Viernes!' él se les dice que ya se han llevado suficiente dinero de la entrevista, entonces Alejandra le dice que tienen que ir añ 50% y Carlo le dice que no".

Un asunto escabroso que va en contra del discurso que la familia ha mostrado desde que saltó la noticia a la que le han seguido unas cuantas exclusivas y entrevistas en televisión y prensa.