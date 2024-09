Seguramente la periodista Chelo García Cortés no imaginó nunca verse en una campaña de publicidad. Ha tenido que transcurrir una larga y dilatada trayectoria profesional para convertirse en una de las piezas claves del nuevo anuncio de Camprofío y su anuncio de embutido de la marca Finíssima Línea. "De repente, llega un día en el que empiezas a ver una #FiníssimaLínea que separa lo que sí y lo que no entre saber disfrutar y no saber", reza el spot, que restaca el eterno meme sobre el parecido entre la colaboradora televisiva y Robert Redford.

Aquí puedes ver el anuncio completo: El momentazo de García Cortés viene a cuento de una confusión de identidades en un cajero automático. Cuando intenta sacar dinero, la máquina le dice "Hola, Robert". Jorge Javier, celoso "Pero si yo estoy en la edad del pavo, por qué no me han fichado a mí", reivindica Jorge Javier Vázquez, la mente pensante del meme que siempre afirmó con rotundidad que Chelo García Cortés y Robert Reford eran una misma persona.