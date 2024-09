Marta Peñate, la flamante ganadora de "Supervivientes All Stars", vuelve a su afronta pesonal junto a su novio Tony Spina de convertirse en padres. El proceso está siendo complicado para los dos. Tras el parón de Honduras, este mes de septiembre volverán a la carga con un nuevo intento de inseminación artificial para cumplir su sueño.

"Me estáis preguntando mucho cómo voy con este tema. Normalmente en Supervivientes perdemos la regla porque no comemos, e incluso una vez salimos nos tarda en volver la regla unos dos meses, pero yo no la perdí. Supongo que fue debido al chute de hormonas que me había metido unos meses antes". En este sentido, su médico le ha dado el visto bueno para que "cuando me venga de nuevo la regla del mes empiece a mirar endometrio y vayamos a por mi segunda transferencia", ha escrito Marta Peñante a través de sus historias de Instagram.

Complicaciones

Marta Peñate siempre se ha mostrado muy abierta a la hora de hablar del difícil proceso por el que está pasando para poder quedarse embarazada. Y es que antes de planteárselo, desconocía muchos de los problemas por los que le costaba tanto. Después de varias pruebas y tratamientos, los médicos le dieron a la concursante de reality luz verde para una primera transferencia que lamentablemente no funcionó.