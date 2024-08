La relación de Isabel Pantoja con sus hijos no está pasando por uno de sus mejores momentos. Después de que Isa P. apareciese en la portada de una revista en la que afirmaba que no se sentiría culpable si a su madre le pasase algo, Marisa Martín Blázquez desveló en 'TardeAR' cuál habría sido la reacción de la tonadillera al leer estas palabras.

"Ella sabe que no le ha importado mucho nunca, que nunca ha hecho caso de las cosas que ella, como madre, le ha aconsejado, que le ha hecho muchos feos durante su vida. Que no diga que no quiso ir a su boda porque ella nunca quiso que fuera invitando a quienes invitó y haciendo exclusivas, además, pensando que, si iba a ir ella, iba a ganar más", dijo la periodista.

"En esa boda no había nadie de su familia, excepto Anabel. Su hija lleva ya mucho tiempo sin respetar su vida y lucrándose de hablar de ella. Eso una hija no lo debería hacer nunca. Si por parte de su hija se ha roto la relación, ella ya lo tenía claro que lo iba a hacer y que lo iba a romper", sentenció Martín Blázquez.

Después de escuchar estas palabras, este viernes, Isa Pantoja ha respondido a estas supuestas palabras de su madre en su vida al plató de 'Vamos a ver': "No quiero arremeter mucho porque esto es lo que le ha contado Marisa que, presuntamente, hay alguien que lo ha escuchado y si yo no lo escucho directamente de ella... yo no quiero pecar. No creo que lo haya dicho porque sería muy hipócrita decir eso".

La colaboradora de 'Vamos a ver' también contestó a si piensa iban dirigida a ella las palabras que Isabel Pantoja pronunció en un concierto en las que afirmaba que era "feliz" iba dirigido a ella: "Sí, porque sería mucha casualidad y creo que es una contestación absoluta. Cada uno que haga lo que quiera porque yo tengo la conciencia muy tranquila y todo lo que digo en mi entrevista es 100% verdad".