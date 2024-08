El fin del verano no está siendo la mejor época para los Mozos de Arousa que están viendo como sus aspiraciones por alcanzar el bote de Reacción en cadena van disminuyendo día tras día. Los tres gallegos no están teniendo la mayor de las fortunas en los últimos programas, donde apenas son capaces de sumar dinero.

La falta de acierto les está pasando factura y han visto peligrar, en algunas ocasiones, su continuidad en el programa. Rozando los 2.300.000 de euros, pueden alcanzar un bote histórico en la televisión, algo al alcance de muy pocos, pero los tres gallegos ansían un premio mayor, alcanzar el olímpo de los concursos televisivos.

"Seguimos estando ahí, en el palo", fue la respuesta de uno de los Mozos de Arousa después de ver como su casillero se quedaba a cero tras no alcanzar el final en la última prueba del programa. No obstante y como siempre, los gallegos siguen estando vivos en el programa y continúan con su paso lento hacia nuevas cotas nunca antes vistas en el concurso.

Teoría en redes

Como decíamos más arriba, los Mozos de Arousa van camino de cumplir 400 programas en Reacción en cadena. Sus seguidores aplauden su progreso y celebran cada victoria del trío de gallegos. "Me río un montón todas las tardes con estos chicos". "Me encanta...su naturalidad no es fácil mantenerla programa tras programa"

pero hay otra parte de la audiencia que pide un cambio en el programa aunque, eso sí, también vaticinan que perdería audiencia.

Y es que las redes sociales sin un foro en el que se generan todo tipo de teorías y conspiraciones. Una de ellas incluso apunta a que los Mozos de Arousa están contratados por Telecinco debido a los buenos datos de audiencia del programa en un momento en el que la cadena no pasa por su mejor momento. "Cuando vas a destapar que os tienen contratados como actores en el programa para ganar audiencia?", señalaba un usuario.