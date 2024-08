Vuelven todos, vuelve la emoción, las exclusivas y las locuras de lo que fue Sálvame. Convertido en 'Ni que fuéramos Shhh', la cadena Ten trae de nuevo el regreso del formato más sorprendente de este año. En su segunda temporada, la primera que empezarán en septiembre, el programa prepara toda una revolución que empezó con la fiesta de despedida, en la que se anunciaron algunas de las nuevas incorporaciones.

Además de los ya clásicos, María Patiño, Belén Esteban, Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Víctor Sandoval o Chelo García Cortés, se ha sumado el fichaje de Pipi Estrada además de la última y flamante incorporación, Aida Nizar. Todos ellos y más colaboradores volverán a animar las tardes de la semana con su espectáculo que los seguidores ya estaban demandando.

En todas las redes sociales de los colaboradores y en la de la propia cadena y el programa han anunciado a bombo y platillo el estreno de la segunda temporada de 'Ni que fuéramos Shhh'. El lunes 2 de septiembre vuelve el equipo al completo en el que se espera que sea un estreno de altura y con muchas sorpresas.

El aviso de María Patiño

María Patiño ya ha calentado el regreso de la segunda temporada de 'Ni que fuéramos Shhh' con un contundente mensaje. La presentadora cuenta los días para volver a ponerse delante de las cámaras en un proyecto en el que se han ido involucrando cada vez más. Como confiesa Patiño, tiene muchas ganas de regresar y llega con el máximo de ganas. "Hacía tiempo que no tenía tanta ilusión de cara a una nueva temporada. Voy a por todas, aviso".

La presentadora, pese a estar de vacaciones, se ha mostrado muy activa en redes sociales, dejando varios mensajes y avisos a diferentes personas. Uno de los que más ha llamado la atención es en el que se dirige a una compañera en concreto, aunque no desvela su nombre.

"Es que me muerdo la lengua pensando en aquella compañera que me dijo 'María, ahorra que estarás un tiempo en el destierro'. No tuve ni tiempo para llegar... Gracias al público. Nos veremos en TEN, y en algún lugar más", cerró Patiño que está deseando de entrar en septiembre para volver a ponerse a los mandos de 'Ni que fuéramos Shhh'.