La tensa guerra familiar que hace años libran los Pantoja no parece tener fin. Desde que Kiko RIvera empezara a arremeter contra su madre en Cantora, la herencia envenenada, no ha habido posibilidad de tender puentes entre el primogénito de la cantante, una guerra sin cuartel que ha salpicado incluso a Isa Pantoja, quien a priori, no tenía nada que ver con la trifulca entre el DJ y la cantante.

Hace solo unas horas, la colaboradora comentaba en Vamos a ver, el programa de Telecinco en el que trabaja, que no se sentía culpabla si a si madre le pasara algo. Una duras y frías declaraciones que dejan a sus compañeros de plató sin palabras y que ahora cobran aún más sentido y es que según cuentan en TardeAR, al parecer, la cantante se encuentra ilocalizable a pesar de las constantes llamadas que está recibiendo desde el hospital Reina Sofía. "Necesitan echar mano de Mariló de la Rubia" por no lograr dar con la cantante. ¿Dónde está Isabel Pantoja? “Si hoy te pierdes 'TardeAR' no te vas a enterar de porque Isabel Pantoja ha recibido cinco llamadas vitales. Ha ocurrido algo muy extraño. No respondió a ninguna de las cinco”, sentenciaba Ana Rosa en su conexión con Jorge javier Vázquez para tomar el relevo de la tarde. De este modo, daba paso al inicio de su programa y dejaba a todo el mundo con la duda de lo que pasaría con la tonadillera. Sin embargo, no hemos tenido que esperar mucho a conocer los entresijos de estas llamadas no respondidas por la madre de Isa Pantoja. La presentadora indicaba que desde el hospital “Reina Sofia de Córdoba necesitan comunicarse con la cantante para darle una noticia”. No obstante, tras no poder localizarla, “necesitan echar mano de Mariló de la Rubia”, pese a sus diferencias en la actualidad. Es por ello que “Mariló deja sus problemas con la cantante y la llama hasta 5 veces y no obtiene ninguna respuesta y es entonces cuando la cordobesa va más allá y manda un mensaje a Agustín”. De este modo, Mariló trataría por todos los medios que Isabel pudiera recibir esa importante noticia desde el hospital cordobés.