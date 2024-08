Durante los últimos tiempos, la vida de Cristina Pedroche ha sido una montaña rusa de emociones con el embarazo, el nacimiento de su primera hija o la publicación de su primer libro. Momentos vitales felices que, sin embargo, también han estado marcados por las continuas críticas de sus haters o usuarios que hacen daño con sus comentarios de odio vertidos a través de las redes sociales.

Por todo ello, Cristina Pedroche ha querido enviarse un mensaje de amor propio que reproducimos a continuación:

Hoy me quiero decir que estoy muy orgullosa de la mujer en la que me he convertido (y en la que me sigo convirtiendo) porque a veces parece que solo me digo cosas feas y que soy mi peor enemiga, pero llevo tiempo trabajando en ser más permisiva, más amable, paciente y cariñosa conmigo misma.





Y me lo digo hoy que me siento con fuerzas, descansada, y con suficientes escudos para que no me afecte lo que me puedan decir. Porque lógicamente cuando estoy más vulnerable y cansada, las críticas y las malas palabras atraviesan estos escudos y me hacen daño.

Me hacen daño porque me lo cuestiono, porque me lo llego a creer a veces. Y me siento insuficiente y me hago pequeña.





Y este texto es para recordarme que lo estoy haciendo bien. Lo mejor que sé y que puedo.





Que soy buena persona, buena madre, buena hija, buena amiga, buena esposa, buena profesional…que siempre intento estar para los demás, que soy generosa, que sé escuchar y que incluso a veces (la mayoría) antepongo la felicidad de los demás a la mía.





Pero hoy me quiero recordar que todo va a ir bien porque me tengo a mí misma, porque lucho por mis sueños y por lo que creo, porque soy disciplinada y constante y al final consigo lo que me propongo.

Y cuando no lo consigo soy flexible para pensar que quizás la vida me tiene preparada otras cosas mejores.





Lo de que cuando se cierra una puerta se abre una ventana es muy mío, al igual que lo de que todo pasa por algo.





Este post es para mí, como un recordatorio o incluso una carta de amor propio.





Es para mí, pero oye, quizás también te venga bien a ti.

Cree en ti, cuídate y quiérete. Yo ya lo estoy haciendo.