Ligar en los supermercados es la nueva moda entre los jóvenes. No se conoce el origen de esta nueva tendencia, pero se ha convertido en una realidad y ahora el supermercado se ha convertido un terreno de juego más para la seducción.

El cortejo en estas grandes superficies tiene su propio lenguaje. En función del producto que introduzcas en el carro de la compra, los demás sabrán lo que buscas. Si metes un alimento con poca vida útil querrás decir que buscas algo rápido y sin compromiso; si, en cambio, eliges un producto no perecedero o con una larga fecha de caducidad, indicarás que buscas algo a largo plazo.

Esta nueva tendencia de ligar en los supermercados ha inundado las redes sociales. Cientos de usuarios están compartiendo sus experiencias y bromeando sobre las mismas. Incluso hay quienes se aventuran a descifrar los entresijos de este nuevo arte. Otros, optan por el terreno de la broma, como ha sido el actor de doblaje e influencer zamorano Hermoti, que ha aprovechado una escena de Los Simpson para publicar su particular parodia.

En el vídeo, Homer visita el Badulaque, regentado por Apu, y le confiesa que sus técnicas de seducción en el pequeño establecimiento no han funcionado: "He ido de 7 a 8, e incluso he puesto una piña bocabajo en el carro". "Pero, señor Simpson, debería haberlo hecho en el Mercadona", le aconseja el tendero.

El vídeo ha conseguido miles de reproducciones en apenas unos minutos y está corriendo como la espuma entre los usuarios de Instagram y TikTok. El asunto de ligar en los supermercados tiene mucha mecha todavía.