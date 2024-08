María José Campanario continúa defendiéndose de los ataques que sigue recibiendo sobre su aspecto físico. La mujer de Jesulín de Ubrique ha estado siempre bajo la lluvia de diversas críticas que le han lanzado. Ella, por su parte, rara vez ha entrado a defenderse, pero en la última semana ha querido dejar clara su postura.

Y es que parece que Campanario está regresando, poco a poco, al ambiente televisivo. Primero se anunciaba una entrevista junto a Jesulín y, ahora, en redes sociales ha optado por defenderse de los ataques. Con una respuesta clara y contundente, ha señalado que no va a tolerar seguir recibiendo mensajes sobre su peso o forma física.

"Muchas de las que habláis de mi peso no os acordáis de esta foto. Año 2010, pesaba 47 kilos. Aun así tenía que escuchar que estaba gorda. Por favor, dejad de hablar del peso de los demás y de los cuerpos ajenos. No tenéis ni idea de lo que puede haber detrás de una pérdida o ganancia de peso. Estoy mejor, y eso es lo único que me importa", sentenció Campanario.

Su lucha con la fibromialgia

María José Campanario la mujer de Jesulín de Ubrique se ha mostrado más cercana que nunca a sus seguidores, compartiendo su día a día y cómo ha logrado salir adelante pese a su lucha constante contra la fibromialgia.

Después de atravesar duras etapas marcadas por crisis de dolor y agotamiento extremo, la vida le ha dado una tregua. María José ha aprovechado este tiempo de estabilidad para centrarse en su bienestar físico y emocional, y ¡los resultados son más que evidentes! Su perfil en redes sociales ha sido el escenario donde ha mostrado, con orgullo, cómo su rutina diaria ha dado frutos: con entrenamientos regulares, una alimentación equilibrada y, por supuesto, la compañía incondicional de su esposo, el extorero Jesulín, quien ha sido su apoyo fundamental durante los momentos más complicados.

La fibromialgia, enfermedad crónica que causa dolor generalizado, ha sido un obstáculo en el camino de María José, llevándola incluso a ser hospitalizada en diversas ocasiones. Estos brotes la obligaban a detenerse por completo, impidiendo que pudiera continuar con su estilo de vida activo. Sin embargo, en este verano tan especial, ha vuelto a disfrutar de las actividades que tanto ama. “Muchos no sabéis lo que significa para mí poder volver a hacer esto, pero para mí está siendo maravilloso haber podido volver”, confesó la odontóloga mientras se mostraba practicando deporte, una actividad que había tenido que abandonar en los peores momentos de su enfermedad.

Pero, más allá de su recuperación física, María José está brillando también en el ámbito personal. Con Jesulín, su inseparable compañero de vida, ha celebrado 22 años de matrimonio, un hito que conmemoran entre eventos y celebraciones. Recientemente, la pareja fue vista disfrutando de una boda de unos amigos cercanos y asistiendo a conciertos, lo que refleja que están viviendo uno de sus mejores momentos como pareja.

El distanciamiento de los medios y las polémicas parece haber sido una decisión sabia para María José, quien, en esta etapa, se ha enfocado en sí misma y en su familia. Hoy, más feliz que nunca, la odontóloga luce radiante en sus redes, con un bañador que realza su figura y con la sonrisa de quien ha superado grandes adversidades.