La hija de Isabel Pantoja, quien se ha mostrado más sincera y cercana que nunca a sus seguidores en Instagram, ha compartido cómo ha transformado sus rutinas para mejorar su bienestar físico y emocional.

Una rutina saludable para un nuevo comienzo

Isa, conocida por su franqueza y autenticidad, ha revelado que, tras la llegada de septiembre, ha decidido cambiar sus hábitos de vida. “Estoy supercontenta porque la semana pasada empecé a hacer deporte... Voy cuatro días a la semana o cinco incluso”, confesaba la joven, mostrando con orgullo su constancia en el gimnasio a pesar del calor sofocante que aún se siente.

Pero el cambio no solo ha sido en el ámbito físico. Isa ha reformado también su alimentación, enfocándose en una dieta más saludable. “He intentado evitar un montón de alimentos que sé que son supermalos. No estoy bebiendo bebidas gaseosas, alcohol ya ni os cuento. Azúcares nada, sal yo no consumo jamás”, explicaba, dejando claro que prioriza la proteína y las verduras en su dieta diaria. A pesar de este compromiso, Isa no se priva del todo, permitiéndose algún capricho los fines de semana, como un ‘Happy Meal’, demostrando que equilibrio es la clave para ella.

Reconciliaciones y nuevos puentes familiares

En paralelo a su transformación personal, Isa también ha estado trabajando en sus relaciones familiares. A pesar de estar distanciada de su madre, Isabel Pantoja, y de su hermano, Kiko Rivera, Isa ha sabido rodearse de quienes la apoyan incondicionalmente, como su marido Asraf Beno y su prima Anabel Pantoja.

Aunque recientemente se había rumoreado sobre un posible distanciamiento entre Isa y Anabel, parece que ambas han logrado superar cualquier malentendido. El apoyo mutuo se ha visto reflejado en pequeños gestos que no han pasado desapercibidos. Isa, emocionada, compartió en sus redes sociales el regalo que recibió de Anabel: una joya de la última colección de la sevillana, agradeciendo el detalle con palabras llenas de cariño y admiración.

Este gesto deja claro que, a pesar de los rumores, la relación entre las primas sigue siendo sólida. Aunque no se han visto tanto este verano, la complicidad entre ellas permanece intacta, y se apoyan en los momentos más importantes.

Un futuro brillante para Isa Pantoja

Isa Pantoja parece estar en un momento dulce de su vida. Más fuerte y segura que nunca, ha demostrado que es capaz de afrontar los desafíos con una sonrisa y rodearse de quienes realmente importan. Su sinceridad y transparencia en las redes sociales la han convertido en un ejemplo a seguir para muchos de sus seguidores, que ven en ella una inspiración para también comenzar de nuevo, con hábitos más saludables y relaciones más auténticas.