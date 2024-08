Rafa Mora es uno de los excolaboradores de Sálvame que sigue fuera de la pequeña pantalla: Rafa Mora. Quien fuera durante muchos años colaborador de las tardes en Telecinco ha optado por alejarse por completo de la televisión y dar un giro radical a su vida.

Según informó 'El Español', tiene la intención de convertirse en policía local en Alcobendas. Rafa Mora superó la primera fase para optar a una de las 11 plazas ofrecidas por el ayuntamiento el pasado mes de diciembre. Para llegar hasta ese punto, el valenciano se preparó para el examen de policía local asistiendo a clases en una academia. Aún no se sabe si ha conseguido una plaza, pero mientras tanto, continúa recibiendo ingresos de las inversiones que realizó durante su etapa en televisión.

El colaborador invirtió en varios inmuebles, que ahora tiene en alquiler y le generan beneficios mensuales. "He estado dependiendo de los alquileres durante más de diez años, tengo dos casas que compré sin hipoteca en Benicàssim y Castellón. Fue una buena inversión", afirmó en una entrevista.

Rafa Mora trabajó como policía portuario y relaciones públicas antes de dar el salto a la televisión. Ya fuera del medio, el televisivo pretende sacarse la plaza de Policía Local en Alcobendas. Rafa Mora ha pasado la primera prueba y aspira a cubrir una de las 11 plazas que ha ofertado el ayuntamiento madrileño.

Posteriormente e inspirado en uno de sus ídolos y compañeros, Kiko Matamoros, Mora se había formado para aprovechar al máximo su paso por televisión y hasta se puso manos a la obra para estudiar Periodismo y cumplir su sueño (que terminó abandonando). Ahora, con el final de 'Sálvame', su trabaja en la comunicación y la tele está en el aire.

En sus redes sociales, Mora muestra sus rutinas en el gimnasio y cómo vvie la vida tras la desaparición de Sálvame. En su cuenta de Instagram acumula más de 600.000 seguidores, una cifra más alta que la de muchas influencers que aseguran dedicarse solo a su día a día en redes sociales.

Dinero y forma física

En el podcast "Tengo un plan", Rafa Mora ha hablado de comer a la vida en la televisión. "En el Deluxe ganaba 26.000 euros en 1 hora. Y dinero que entra fácil, fácil se va", confesaba. Una conversación en la que también ha hablado de que su sueño era quitar a su madre, que se dedica a la limpieza, de poder trabajar. "Al final la gente se cree que todo ha sido fácil. Sí ha habido fiestas, mujeres, coches... Me he tirado muchos días fuera de casa, muchos kilómetros. En Nochebuena o Nochevieja no estaba y mi madre cumple años en Nochebuena, trabajando.

En su cuenta de Instagram, Mora muestra su saludable estilo de vida, en el que el deporte y su pareja son la columna vertebral de su vida. Sus seguidores han reaccionado a este cambio físico por desigual, unos aplaudiendo que está mucho mejor físicamente, "sin tanto músculo anabolizado" y otros, sin embargo, le animan a hacer pierna porque, a su juicio, su cuerpo está "desproporcionado".