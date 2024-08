Marta López Álamo es una popular modelo e influencer, con casi medio millón de seguidores en Instagram, conocida también por su relación sentimental con el tertuliano Kiko Matamoros. La pareja se casó en 2023 en una mediática boda que centró el interés de la prensa rosa y más de un año después de vida matrimonial, Marta López Álamo confiesa que está muy feliz con Kiko Matamoros, aunque la relación no sea la más sencilla. En este sentido, cabe recordar que Kiko Matamoros tiene cinco hijos.

Lucía Matamoros: Su hija mayor, fruto de su relación con Marian Flores.

Diego Matamoros: También hijo de Marian Flores, conocido por su participación en reality shows.

Laura Matamoros: Hija de Marian Flores, es una figura pública en España, conocida por su trabajo como influencer y su participación en televisión.

Irene Matamoros: También hija de Marian Flores, pero menos conocida en el ámbito mediático.

: También hija de Marian Flores, pero menos conocida en el ámbito mediático. Ana Matamoros: Hija de Marian Flores, la menos expuesta de los cinco.

Estos cinco hijos de Kiko Matamoros son fruto de relaciones con otras parejas como:

Marian Flores: Es la madre de sus cinco hijos. Fue su esposa durante muchos años, pero finalmente se separaron.

Makoke (Makoke Rodríguez): Fue su pareja durante más de 20 años, y estuvieron casados desde 2016 hasta su separación en 2018. Tienen una hija en común llamada Ana Matamoros.

Cristina Pujol: Tras su separación de Makoke, Kiko mantuvo una relación breve con Cristina Pujol.

Con Marta López Álamo, de momento, no tienen hijos en común. Preguntada recientemente sobre cómo avanza su matrimonio con Kiko Matamoros, Marta López Álamo confesaba que todo sigue igual de bien, algo que no le sorprende. "Yo sí que apostaba por mi relación. Oye, que si no hubiera salido bien ya lo hubiera dejado. Al final la felicidad de cada uno es muy personal y yo soy muy feliz y él es muy feliz, así que ya está", ha confesado.

Pese a ello, aseguraba que "no es fácil" cuidar cada día el matrimonio y más en el caso de Matamoros. "Yo nunca había estado con una persona que tenía hijos ni separada ni menos dos veces. Al final pues yo soy yo misma", pero dejaba claro que siempre ha entendido que Kiko tiene su familia: "Yo siempre abogo por él por el bienestar de todo lo que sea mi marido o yo por supuesto sus hijos".