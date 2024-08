Kiko Jiménez ha dado plantón a 'Fiesta', programa de Telecinco al que tenía previsto ir para abordar la brutal entrevista que concedió ayer Sofía Suescun en 'De Viernes', donde relató todo su conflicto con Maite Galdeano con todo tipo de detalles. Sin embargo, Kiko no ha querido dar declaraciones, ni siquiera ha acudido al programa.

El plantón de Kiko Jiménez

José Ángel Leiras, el director del programa, ha desvelado su malestar tras el plantón de Kiko Jiménez al programa: «Hace tan solo 40 minutos Kiko se ha puesto en contacto con el programa a través de un mensaje de WhatsApp que me ha mandado a mí, a las tres y poco de la tarde, para decirme que ha pasado muy mala noche, que no se encuentra bien y que para él es difícil en estos momentos dar la cara, que no puede venir porque no se encuentra bien. Me envía ese mensaje y acto seguido apaga el teléfono, con lo que no hemos podido ponernos en contacto con él para saber qué es lo que ocurre»,

Él mismo ha explicado que "ahora mismo el subdirector de este programa se está trasladando hasta la casa de Kiko Jiménez para hablar con él, para saber qué es lo que ha pasado, cómo se encuentra o por qué no puede venir a trabajar cuando en un día peor sí que vino". De tal manera que la incertidumbre y el malestar reinan en el programa.

Además, Kiko iba a acudir al programa para comentar todo lo que contó su pareja, Sofía Suescun, en 'De Viernes', por lo que iba a ser un programa lleno de reacciones e información que a lo mejor desconocemos en este momento. De hecho, la dirección del programa decía: "Queremos saber por qué no viene a trabajar, porque las explicaciones son muy parcas". Frank Blanco también ha pedido explicaciones a Kiko: "Por favor, si estás viendo la televisión, conecta el teléfono móvil. Estamos algo intranquilos".

El apoyo de Kiko Jiménez a Sofía Suescun

Después de la entrevista de la navarra, Kiko Jiménez lanzó un mensaje de apoyo en sus historias de Instagram. "Solo puedo decir que has dado una lección de madurez, estoy muy orgulloso de ti. Eres todo un ejemplo, una mujer fuerte y luchadora a pesar de todo lo que te ha tocado vivir", escribe.