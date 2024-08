El conflcito entre Sofía Suescun y Maite Galdeano sigue dando de que hablar. Después de que Suescun se sentase en el plató de 'De Viernes' y se sincerase sobre todo lo que había ocurrido con su madre, los mensajes de apoyo y las reacciones ante su testimonio no cesaron.

El mensaje y la reflexión de Terelu Campos

Una de las personas que reaccionó y quiso mandar un mensaje a Sofía Suescun fue Terelu Campos. La colaboradora de televisión, perpleja ante el testimonio de la hija de Maite Galdeano, quiso lanzar una reflexión sobre dicho conflicto, además de darle un valioso consejo a la navarra.

"Nuestros hijos no nos pertenecen, tienen su vida, sus creencias, opiniones, libertad", comenzaba diciendo Campos. Además, añadía: "No vale perdón solo. Si yo pido perdón y lo vuelvo a hacer y pido perdón, ese perdón no vale nada, absolutamente nada".

Por otra parte, también quiso mandar un consejo a la navarra, que está atravesando un momento muy complicado. "Ahora falta que tengas esa fortaleza y que dejes a esa persona que te quiere que te ayude", decía. Además, concluía. "Viene, como tú bien sabes, de esa exigencia desde que eras niña. Criar a un hijo en esa frustración es una putada, es una faena para ese hijo, que siempre piensa que nunca es suficiente".

El mensaje de Kiko Jiménez en redes sociales

Después de que la navarra se sincerase delante de toda España y abriese su corazón en el plató de 'De Viernes', las redes se inundaron de mensajes de apoyo hacia ella.

Sin embargo, hubo uno que fue especial para Suescun, el que lanzó Kiko Jiménez en sus historias de Instagram. "Solo puedo decir que has dado una lección de madurez, estoy muy orgulloso de ti. Eres todo un ejemplo, una mujer fuerte y luchadora a pesar de todo lo que te ha tocado vivir", escribe.

Y es que Kiko ha sido el principal apoyo de la pamplonesa en estos momentos tan difíciles que le ha tocado vivir. Desde que salieron a la luz los problemas que tenía Suescun con su madre, Kiko no ha dejado de apoyarla, tanto en redes sociales como en platós de televisión.