La Policía Nacional no cesa de compartir avisos de posibles intentos de estafa y ciberestafa a través de sus redes sociales. Las metodologías de los delincuentes cambian cada día. Estos recurren a páginas web fraudulentas, SMS y correos electrónicos, habitualmente para suplantar a un organismo oficial o una fuente que consideramos de confianza, pero esta técnica es totalmente nueva.

Mediante este mensaje de texto que envían a tu teléfono móvil te hacen creer que los conoces y se inventa una historia lacrimógena en la que fingen ser otra persona y tener graves problemas personales. El objetivo es apelar a las emociones del receptor del mensaje y que este termine simpatizando con ellos y prestándole dinero.

Cuando te des cuenta de que en realidad no conoces de nada a esta persona será demasiado tarde, advierte la Policía Nacional. Ser solidario es admirable, pero no está de más ser precavido, así que lo primero de todo es desconfiar de estos mensajes, comprobar la identidad del emisor y, si finalmente has caído en la trampa, denunciar.

Esta técnica fraudulenta también tiene su variante presencial. En ella, los estafadores abordan a la víctima en la calle y comienzan una conversación casual, como si se conocieran desde hace tiempo. Luego, te embaucan con una anécdota convincente y emotiva en la que insisten en tener alguna situación muy complicada para la que necesitan tu ayuda. Sea como sea, permanece alerta ante estos intentos de estafa.