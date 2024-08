El culebrón entre Sofía Suescun y Maite Galdeano continúa más avivado que nunca tras la dura entrevista de Sofía Suescun en 'De viernes'.

Durante sus esperadas explicaciones, la joven detalló el conflicto con su madre. En este sentido, cabe recordar que la polémica estallaba hace unos días cuando su madre, Maite Galdeano, publicaba unos vídeos en las redes sociales en las que explicaba que había roto toda relación con su hija debido a su pareja, Kiko Jiménez. Por ello, no solo dejaba de vivir con ella, sino que no se hablaba con la persona a la que había dado vida.

Como ya había adelantado Sofía Suescun, hay algo en la relación con su madre en la que se mira en el espejo y dice: "Ya no puedo más". Y así quedo explicado en el plató de 'De Viernes': "Mi madre empieza molestarme en el gimnasio y a machacarme al decirme que no debería haber ido [a Supervivientes], que lo había hecho muy mal y hablando despectivamente de Kiko. Me miro al espejo y digo '¿Esto qué es? Por qué tengo que vivir esto siempre?' Quiero tomar mis propias decisiones, aunque me equivoque, pero no con ese machaque. Me hace click el cerebro, mientras lloraba con mucha ansiedad".

"Vamos a coger fuerzas"

Este sábado por la mañana, Maite Galdeano se ha dejado ver en Murcia paseando a su perro a primera hora de la mañana y ha guardado silencio ante las cámaras de los medios de comunicación. Donde sí se ha pronunciado ha sido a través de sus redes sociales. En la cuenta de Instagram, además de fotos de comida y café, Galdeano ha compartido una foto con su perro y el mensaje: "Vamos a coger fuerzas y ser muy felices". En la siguiente story, Maite Galdeano ha vuelto a atizar tirando de hemeroteca. La madre de Sofía Suescun ha compartido un vídeo en el que se va a la propia Sofía llamando "celoso, posesivo, interesado" a Kiko Jiménez en 2017 durante su otra participación en Supervivientes.

Atrás han quedado los buenos momentos como la foto compartida hace apenas 9 semanas en su perfil en la que Maite Galdeano se despedía de Sofía Suescun antes de iniciar su aventura en Supervivientes. "Mi niña del alma tómatelo como un juego que aquí todos estaremos bien, eres lo mejor que tengo en esta vida se me harán los días largos pero me quedo en buena compañía. TE AMO".

Probablemente, la semana que viene sea sea ella quien ofrezca una entrevista para contar su versión en 'De viernes'.