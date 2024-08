El culebrón entre Sofía Suescun y Maite Galdeano parece estar llegando a su fin. Después de varias semanas en las que Suescun no había dado declaraciones sobre el conflicto con su madre, este viernes estuvo en 'De Viernes' explicando detalladamente todo lo que había sucedido entre ella y su madre.

Las palabras de Kiko Jiménez después de la entrevista

Después de que la navarra se sincerase delante de toda España y abriese su corazón en el plató de 'De Viernes', las redes se inundaron de mensajes de apoyo hacia ella.

Sin embargo, hubo uno que fue especial para Suescun, el que lanzó Kiko Jiménez en sus historias de Instagram. "Solo puedo decir que has dado una lección de madurez, estoy muy orgulloso de ti. Eres todo un ejemplo, una mujer fuerte y luchadora a pesar de todo lo que te ha tocado vivir", escribe.

Kiko Jiménez muestra su apoyo incondicional a Sofía Suescun: "Eres un ejemplo, una mujer fuerte y luchadora" / Vía: Instagram Kiko Jiménez @kikookiko

Y es que Kiko ha sido el principal apoyo de la pamplonesa en estos momentos tan difíciles que le ha tocado vivir. Desde que salieron a la luz los problemas que tenía Suescun con su madre, Kiko no ha dejado de apoyarla, tanto en redes sociales como en platós de televisión.

El infierno que ha vivido y soportado Sofía Suescun

Sofía Suescun se sinceró por completo en 'De Viernes', y contó cada detalle del infierno que ha vivido con su madre, Maite Galdeano. El 4 de agosto va a quedar marcado en la vida de Sofía Suescun, es uno de los peores de su vida. Vuelve de 'SV: All Star' y comienza a retomar su rutina.

"Mi madre empieza molestarme en el gimnasio y a machacarme al decirme que no debería haber ido, que lo había hecho muy mal y hablando despectivamente de Kiko. Me miro al espejo y digo '¿Esto qué es? Por qué tengo que vivir esto siempre?' Quiero tomar mis propias decisiones, aunque me equivoque, pero no con ese machaque. Me hace click el cerebro, mientras lloraba con mucha ansiedad".

"Estoy triste, pero también cansada", confiesa Sofía antes de sincerarse ante los espectadores. De hecho, llega a emocionarse al ver imágenes del pasado junto a su madre. "Han sido de los peores días de mi vida y siento pena de venir aquí a tener que dar explicaciones. Pienso que estoy soñando, que no es real. Cada día es peor y creo que todavía no soy consciente de todo lo que ha pasado. Lo que pido es libertad y ser libre, no vivir con esa presión que me quitaba las ganas". Sofía siente que ha sufrido un "machaque" por parte de su madre porque le exigía mucho de ella, "lo mejor de mí".