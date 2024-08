El verano es momento para desconectar, viajar y centrarse en otros asuntos fuera del ámbito laboral. Esto lo está siguiendo Roberto Leal al pie de la letra. Si en algo es referencia el andaluz en el cuidado y ejercicio físico. Desde hace seis años comparte en sus redes sociales su rutina que le ha llevado a tener un cuerpo musculado y a encontrarse mejor consigo mismo.

"No de cara al verano, sino como forma de vida. Cualquier deporte incluido en tu rutina, sin obsesiones y dándole su justo lugar, se convierte en uno de tus grandes compañeros de viaje. No, no soy coach, es que me he levantado poético", ha sido el mensaje que ha dejado desde México en donde ha bromeado entre estar en el gimnasio y en la playa.

Con una mancuerna de gran tamaño, en bañador y gafas de sol y desde una playa de arena blanca, el presentador parece no querer nada de su programa, Pasapalabra, que continúa en emisión con programas grabados de antemano y con la máxima emoción después de la llegada de Nacho Mangut para luchar con Manu. Leal por su parte, espera regresar pronto para continuar con las grabaciones camino a un posible ganador del rosco.

Descanso por vacaciones

El equipo de Pasapalabra comienza unas merecidísimas vacaciones, aunque dejando los deberes hechos hasta su regreso. Roberto Leal lo deja bien claro: "El programa no para, nosotros un ratito". El concurso seguirá fiel a la cita con los espectadores durante todo el verano, de lunes a viernes a las 20:00 horas en Antena 3. Los concursantes, Manu y Vicky, también descansarán hasta su regreso tras el verano.

El presentador también inicia su descanso y lo ha hecho cumpliendo una curiosa tradición, que ha plasmado en una publicación en sus redes sociales. "El último calendario de grabaciones, el del mes de julio, lo vamos rellenando con motivos veraniegos", explica. Son sus propios dibujos, y podemos ver helados, chanclas, un castillo de arena e, incluso, un chiringuito.

Para el hueco del 24 de julio, última jornada de grabación del curso, ha optado por algo especial: "Un atardecer con un sol naranja, naranja, naranja y amarillo potente, con unas palmeritas. ¡Gloria bendita!". Le ha puesto el máximo cariño a ese último dibujo antes de celebrar el inicio de las vacaciones con sus compañeros. Roberto añade que la tradición también manda tachar todos los dibujos: "Aunque duela". Sin embargo, es lo que simboliza que el calendario se acaba y empieza el descanso del equipo de Pasapalabra.