La ex concursante de 'Supervivientes' Miri Pérez-Cabrero ha hecho saltar todas las alarmas tras la publicación de un vídeo en sus redes sociales. La joven ha aparecido en 'Instagram' llorando y totalmete devastada. Sus palabras han preocupado a sus seguidores.

La influencer de 30 años ha querido mostrar cómo se siente asegurando que "no siempre se puede estar bien". "Detrás de todos estos posts que suelo subir tan contenta, a veces la realidad es esta y creo que es bueno mostrarla igual. A los que estéis así.. 'Esto también pasará'. Os quiero, nos quiero!", apuntaba en el vídeo la influencer.

Sin embargo, la ex concursante de 'Supervivientes' ha recibido bastantes críticas en los comentarios de la publicación que ha hecho en sus redes sociales: "¿Hay necesidad de salir así...?", rezaban varios comentarios. En otra storie que ha publicado ha querido responder duramente a esas críticas: "Os molesta una braguita de bikini, la realidad de sentirse triste a veces o molesta cualquier cosa que me dé la gana de colgar. Me importa un pepino".

El estado de salud de Miri Pérez-Cabrero

Supervivientes es un reality que siempre deja huella en los concursantes. La experiencia más extrema de la televisión marca sin duda un antes y un después en la vida de los famosos que, cada año, deciden poner rumbo a Honduras para convertirse en el mejor Robinson Crusoe y alzarse con el suculento maletín.

Sin embargo, además de ganar pruebas, superar todas las desavenencias del concurso como el hambre, las tormentas tropicales, la soledad o los roces propios de la convivencia, cuando acaba la aventura y aterrizan en España, a muchos les cuesta adaptarse de nuevo a la vida que dejaron antes de marchar.

Miri Pérez-Cabrero llegaba al plató de 'Supervivientes' tras haber sido expulsada totalmente 'en shock' por su regreso. Tras más de noventa días de concurso, la superviviente reconocía que no quería volver de Honduras pero estaba feliz por volver a ver a los suyos. Después, no dudó en mostrarse clara y contundente sobre todo lo que había vivido en el concurso, como las críticas y discusiones con sus compañeros y la atracción por Gorka Ibarguren.