"Pasapalabra" es un programa de televisión de origen español que ha tenido versiones en varios países. El formato del programa consiste en un concurso de preguntas y respuestas en el que dos equipos compiten para acumular segundos que luego se utilizan en una fase final denominada "el rosco".

En la primera parte del programa, los concursantes deben responder preguntas de diferentes categorías (como cultura general, deportes, ciencia, música, etc.). Si un concursante no sabe la respuesta, puede decir "pasapalabra" y pasar a la siguiente pregunta. Cada respuesta correcta suma segundos al tiempo total que se utilizará en "el rosco".

La parte más conocida y emocionante del programa es "el rosco". En esta fase, a un concursante se le presentan 25 palabras con una letra inicial y debe dar la palabra correcta que empiece con esa letra en un tiempo limitado. Cada palabra correcta suma dinero al bote del programa. Si el concursante completa "el rosco" sin errores, gana el dinero acumulado hasta ese momento.

El programa ha sido muy popular debido a su dinámica entretenida y emocionante, y ha sido adaptado en varios países con variaciones en las reglas y el nombre del programa.

No es la primera vez y ni la última, debe pensar Manu, en que el protagonista hasta ahora de 'Pasapalabra' tras el final de Óscar y Moisés realiza un juego de palabras para despedirse de sus compañeros. Si esta semana lo hacía cariñosamente con Ana Morgade y el resto de invitados que la acompañaban, ayer, durante la emisión del concurso de Antena 3, Manu volvió a sacar sus dotes de poeta.

El concursante madrileño parece haber encontrado la manera de utilizar la promoción de los propios invitados o el juego de palabras con el nombre del propio personaje para despedirse tras tres programas juntos, algo novedoso e impactante que hace que la compañía de estos invitados sea recibida de una manera especial por los concursantes que se pasan horas estudiando para continuar programa a programa en el concurso televisivo más visto de España.

Parece que ahora las despedidas de Manu son un momento más en el programa de Roberto Leal cada tres días, en los que el concursante va conociendo a distintos artistas, actrices o personajes, y en los que la amistad detrás de las cámaras se aumenta durante los días en los que están grabando. Estos programas los dos concursantes centrales habían estado acompañados por Lara Dibildos, el presentador José Yélamo, Jaqueline de la Cruz y el cantante argentino Coti.

Esta ha sido la peculiar despedida a los nuevos invitados de Manu

"Quería despedirme de los invitados. A Lara quería decirle que antes de conocerte ya pensaba que eras maravillosa y ahora me has dado "Lara zón". A Coti porque después de verte cantar entiendo por qué estás tan cotizado. A Jose porque "Yéramos" felices cuando estábamos ahí jugando y a Jacqueline porque te he descubierto aquí, ya que linda, ya sabía que eras".

Una pequeña demostración de lo ingenioso que es el concursante que cumplió 70 programas en 'Pasapalabra' y que tendrá que volver a pasar por la silla azul en el próximo programa si quiere mantener la costumbre de despedirse de sus invitados de esta forma tan peculiar.