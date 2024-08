Noche tras noche cientos de miles de personas se sientan frente al televisor para disfrutar de uno de los programas más anecdóticos de la parrilla: First Dates. El formato de Cuatro reúne a sus invitados, que buscan el amor en una romántica velada, que bien puede ir sobre ruedas, pero que también en muchas ocasiones acaba siendo un verdadero desastre.

Los espectadores de First Dates están acostumbrados a conocer a través del programa a personajes de lo más pintorescos. A menudo los carácteres de quienes se sientan en la misma mesa para disfrutar de la cita a son demasiado incompatibles. Por otra parte, otra situación que suele darse es que la tensión sexual entre ambos se palpa incluso a través de la pantalla. Sea como sea, siempre se acaban generando situaciones de lo más surrealistas en el plató 'del amor'.

Vicky y Agustín también han acudido a First Dates en busca de su media naranja. A ella le encantaba salir de fiesta, pero ha cambiado sus hábitos y ahora lleva un estilo de vida más tranquilo. No le atraen los cayetanos: "Me gustan los que tienen pinta de arruinarme la vida, pero que luego sean unos buenazos", especifica.

"Soy muy guarro"

A él le atraen las mujeres con los ojos azules, y cuando ha visto a Vicky le ha encantado: "Me ponen las chicas con gafas", le ha dicho. También le ha gustado su culo, y le ha espetado "¿quieres queso?". Ella no ha entendido a qué se refería, y él le ha soltado que "el queso es leche con nata". También le ha asegurado, tirándose flores a sí mismo, que a las mujeres les gusta su forma "de hacer el acto".

Durante la velada, Agustín ha confesado que también ha salido mucho de fiesta, pero que ahora a sentado un poco la cabeza, está opositando para ejercer de Guardia Civil: "Para darte con la porra", le ha soltado a Vicky.

Después han comenzado a hablar de sus anteriores relaciones, y él ha presumido de haber estado con más de 30 o 40 mujeres, además de dos novias. Ella, por su parte, ha tenido dos parejas, y ha asegurado que guarda una buena relación con ambos. En ese momento, él ha dicho que le gustaría volver a tener novia y volver a dormir acompañado aunque, solo ante las cámaras, sus palabras eran otras: "Soy muy guarro y me gusta hacer guarrerías con mi pareja", ha dicho.

Al final de la cita, Agustín se ha vuelto a coronar y ha sacado de nuevo la "porra" a relucir: "Si me das otra cita te enseño cómo trabaja un Guardia Civil con la porra". A Vicky todos estos comentarios no le han echado hacia atrás y, de hecho, en el momento de la decisión final, los dos han querido seguir conociéndose: "Hacía mucho tiempo que no me reía tanto con nadie", ha sentenciado ella en First Dates.