Maite Galdeano ha vuelto a aparecer en un programa de televisión. Después de todos los mensajes y reacciones que han inundado internet desde que Sofía y Kiko le echaron de casa, una reportera del programa 'Fiesta' ha dado con ella en una playa de Murcia, lugar en el que se encuentra actualmente alejándose del foco mediático.

Cazada en una playa de Murcia, no da declaraciones

En las redes sociales, Maite Galdeano ha dejado de lado la tristeza. Ahora, los vídeos que se pueden ver en su perfil son de alegría, paz y tranquilidad. Sin embargo, una reportera del programa 'Fiesta' ha intentado hablar con ella, sin mucho éxito.

Y es que Maite Galdeano apenas ha dicho dos palabras para el micrófono del programa. Cuando le preguntaban si se encuentra bien y tranquila, la madre de Sofía Suescun respondía con un escueto "sí", asentando con la cabeza.

Pero además, la suegra de Kiko Jiménez ha dicho dos palabras, y en otro idioma diferente al español, en los casi cuatro minutos en los que la reportera le ha preguntado por su estado de ánimo y por la situación. "Bon voyage", han sido sus palabras al micrófono de 'Fiesta'.

El apoyo de Alejandro Albalá a Kiko Jiménez

Albalá hacía referencia al infierno que tuvo que pasar siendo novio de Suescun con la madre de la navarra: "Mi relación con ella, si la tengo que definir en una palabra, fue insoportable. Es muy duro convivir con esa mujer, yo viví momentos con ella muy desagradables. Estar yo en el baño duchándome y entrar ella así sin venir a cuento, a montones, eso lo hacía mucho y yo alucinaba. Me llamaba atontado y de todo, yo por respeto a mi novia por entonces no decía nada, pero he vivido cosas muy heavies".

Además, Alejandro Albalá ha arremetido contra Suescun al tratar el problema de su madre como algo "normal": "Sofía le daba normalidad a esas cosas, pero yo creo que lo hacía porque es lo que ha vivido, porque es como ella se ha criado. Kiko tiene razón en lo que dice que Maite absorbe a Sofía y la quiere solo para ella, a lo mejor es porque tiene miedo de quedarse sola. Me encantaría saber qué es lo que ha pasado ahora para que Sofía cambie de opinión y se haya dado cuenta de que lo que hace su madre no es normal".