First Dates Hotel le ha dado la vuelta al clásico formato del programa en el que los solteros mantenían una cena para conocerse. Ahora tienen todo un resort de vacaciones para encontrar el amor. Una nueva oportunidad para provocar situaciones extrañas a la par que graciosas. En uno de los útimos programas, un soltero llamado Fran provocó un choque por su actitud, digamos que algo lanzada.

"El típico tío chulo", fue como se presentó el soltero, un joven fuerte, moreno y con tatuajes que derrochaba confianza en sí mismo. Este orgullo no se mermó en ningún momento del programa pese a que solo recibió rechazos por parte de las invitadas. "¿Cuál de vosotras es mi cita esta noche?", comentó sin reparo el soltero nada más llegar a la zona de la piscina. Las dos mujeres que se encontraban tomando el sol, negaron amablemente, mientras que el tentador siguió su rumbo con la cabeza en alto.

La guinda del pastel ya fue cuando Arianna Aragón, camarera del programa e hijastra de Carlos Sobera, se acercó para tomarle nota. "Mejor no te digo lo que quiero... He venido a encontrar el amor, no me quiero portar mal", fue la respuesta que recibió Aragón, sorprendida por lo lanzado del tentador. "A ver, ¿qué me cuentas?", esquivó habilmente la camarera.

"Lo sabía... Vas a ser tú mi cita. Que sí, hombre, con esas miraditas... Tú eres mi cita", lanzó de nuevo Fran que dejó claro que con un rechazo no se da por vencido. "¡No! Yo estoy aquí para servir y poneros a disposición del amor", fue el segundo rechazo de la camarera que ya no sabía como hacer su trabajo sin tener que entrar en el supuesto juego de seducción del concursante.

Ante la falta de interés de Fran en pedir una consumición y la negativa de la trabajadora para entablar conversación, fue Carlos Sobera el que tuvo que entrar al corte para solventar la situación. "Está pasando demasiado tiempo aquí y tiene que trabajar y atender a más clientes", dejó caer el presentador de manera fina, dando a entender que la empleada no estaba ahí para entimar con los concursantes.

"Es mi cita, ¿no?", repitió Fran que, si algo dejó claro en sus minutos en pantalla, es que era un hombre con una convicción ciega, aunque un tanto desafortunada para entender los rechazos amorosos. "No, no es tu cita, y es mejor que lo sepas desde ya", sentenció Sobera que, por momentos, fue torciendo la sonrisa hacia un gesto más serio.

Fran, captando el mensaje de negativa por primera vez, quiso dejar un hilo suelto por si el interés de la camarera en él, surgía por generación expontánea. "Si mi cita va mal, sí va a ser mi cita. No pongas camareras tan guapas. ¿Qué culpa tengo yo? No soy de piedra", fue la excusa del soltero. Lo que no esperaba él, fue la sentencia de Sobera que, harto de sus intentos de ligar, lo dejó seco en una franse. "Lo que tienes que hacer es estar aquí tranquilito tomando el sol y no tocarme a mí las narices". Punto y final de una situación en la que pocas veces se ha visto un Sobera tan serio.