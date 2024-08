Marieta y Suso han hecho público a todos sus seguidores en las redes sociales su relación. La pareja, que nació en los pasillos de Mediaset, ha querido hacer oficial su amor y comentar a sus seguidores como comenzó el romance.

"Me acuerdo de la primera vez que te vi y fue cruzándome en un pasillo, puedo decir que fue el flechazo de mi vida. Se me cae la baba contigo desde el primer día que te vi, el único que me defendía siempre", empezaba Marieta.

Ella prosiguió dedicando palabras bonitas a su novio: "Recuerdo nuestra primera foto, cada plató que tenía contigo, que me ponía a temblar porque sabía que te iba a ver y después no quería que acabase para que no te fueses. Recuerdo cada conversación, cada palabra, y sí… me declaré yo… pero él dice que siempre le ha gustado lo valiente que soy para todo".

Ha querido explicar que se encontraron "en el mejor momento": "Eres inigualable y por ello… te voy a querer y cuidar hasta que Dios quiera, mientras tanto, sigamos construyendo el amor. Creo en el destino y estábamos destinados. ‘Si piensan que estoy loca que sea de amor'".

Suso ha querido contestarle en un comentario bajo la publicación: "Madre mía que bonito, esto me ha pillado por sorpresa. Sigues siendo una gran maestra para mí, como muestras tus sentimientos sin miedo a nada ni al qué dirán. Eres admirable, soy muy feliz contigo, sigamos creciendo sanamente juntos. TE QUIERO".

La relación de Suso y Marieta

Suso Álvarez y Marieta son una de las parejas de moda de este verano. Desde que hicieron oficial su relación en redes sociales, no han dejado de presumir de todos los planes románticos que hacen cada día, donde se les ve enamorados e ilusionados.

