Nuevo escándalo en la familia de Maite Galdeano, Sofía Suescun y Kiko Jiménez. Hace unos días, la madre de la influencer aseguraba que Sofía la había echado de casa tras una fuerte discusión en la que estaría implicado el novio de la influencer, Kiko Jiménez.

Unos comentados stories de la Galdeano en plena calle denunciando lo que había cambiado su hija a raíz de empezar a salir con el influencer y lo manipulada que según esta está por parte del de Jaén, no han hecho más que viralizarse y arrojar todo tipo de teorías sobre cómo es la verdadera relación entre lapareja.

La última en pronunciarse ha sido Gloria Camila, quien fuera novia de Kiko Jiménez y quien no ha dudado en apoyar la versión de Maite Gladeano. "Te entiendo tanto, Maite", decía en un escueto mensaje la hija de José Ortega Cano.

Gloria Camila destapa a Kiko Jiménez

"Sofía me ha echado de casa. Todo inducida por el ser que tiene al lado, un manipulador, un terrorista emocional y un chantajista emocional. Ayer fui a casa, avocada por el amor a mi hija, para verla y recoger mis cosas. Salté la valla y me hice una raja llena de sangre. Llamé a la Guardia Civil, me engañaron, yo puedo entrar a casa, les guste a ellos o no, tengo derecho a entrar", con estas duras palabras anunciaba Maite Galdeano que su hija, Sofía Suescun, la había echado de casa. Unas declaraciones que desataron la polémica de forma inmediata, y es que tanto como la ex concursante de 'Supervivientes' como su chico, Kiko Jiménez no tardaron en salir a defenderse y dar su versión de lo ocurrido.

“Necesita ayuda. Para Sofía es muy duro porque es su madre, y que hable en esos términos de la persona a la que ama... Es muy injusto y muy desagradable”, confesaba Kiko completamente derrumbado. Unas palabras que secundaba la propia Sofía: "Llevo años intentando disimular y ocultar un grave problema, pero ha llegado el momento de ser valiente y afrontarlo. Son muchísimos años de sufrimiento donde he soportado comportamientos muy desagradables por parte de mi madre, basados en unos celos tóxicos e irracionales que han sobrepasado límites", confesaba la joven. "Mi madre no está bien y necesita ayuda urgente", añadía.

Sin embargo, esta tensa situación familiar que están atravesando en casa de los Suescun Galdeano, está dando mucho de qué hablar más allá de sus cuatro paredes. Una de las que no ha podido evitar pronunciarse al respecto es Gloria Camila Ortega, exnovia de Kiko Jiménez, que no ha dudado en darle la razón a Maite respecto a lo que opina de Kiko: "Te entiendo tanto, Maite".