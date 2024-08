'El Diario de Jorge' no está satisfaciendo las expectativas de los telespectadores. El icónico presentador de Telecinco, Jorge Javier Vázquez, volvía a ser protagonista con un nuevo programa rescatado de un formato clásico de la televisión, 'Hay una cosa que te quiero decir'. Sin embargo, parece que por el momento y a tan solo unas semanas de su estreno aúnno ha calado a la audiencia.

Sin embargo, si algo llamará la atención a los espectadores de Telecinco será no encontrarse a Jorge Javier en la franja de las 15.50 horas el próximo jueves 15 de agosto. ¿El motivo? La coincidencia con el festivo nacional de la Asunción. Por lo tanto, la cadena ha apostado por emitir el programa de fin de semana , 'Fiesta', y darle descanso a Jorge Javier.

'El Diario de Jorge' llegaba con la idea de rescatar los datos de audiencia que venían undiéndose con 'Así es la vida', aunque el arranque ha sido complicado. Jorge Javier y su equipo ha tenido que enfrentarse en audiencias con los Juegos Olímpicos aunque, con el evento terminado, parece que el barco no ha salido a flote como esperaban.

En la emisión del pasado martes, 13 de agosto, el programa cosechó un 6,8%, 1.655.000 de espectadores únicos y 562.000 espectadores de audiencia media, ya con los JJOO al margen y con la programación habitual. El presentador se pronunció al respecto en su blog semanal en la revista 'Lecturas'. "Esta semana he desarrollado una pasión exacerbada por el tenis. No me había pasado nunca. Hasta la fecha me había alegrado con las victorias de los jugadores españoles pero reconozco que jamás he visto entero un partido de tenis. Hasta que llegó ‘El diario de Jorge’. Hasta que llegaron los Juegos Olímpicos de París. Hasta que llegó Alcaraz. España vibra con el jugador murciano y yo estoy feliz porque ningún otro partido suyo volverá a coincidir con mi programa. Menos mal", escribió el presentador.