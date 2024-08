Sofía Suescun apareció de nuevo en televisión, en el plató de 'De Viernes', para resolver todas las tensiones de 'Supervivientes'. "Ha llegado su momento, Sofía Suescun, 28 años, colaboradora, influencer, reina de realitys. La tercera finalista de ‘Supervivientes All Stars’ llega a Telecinco para hacer frente a todas las polémicas tras su paso por Honduras", la presentaba Bea Archidona.

La finalista se mostró feliz y nerviosa por reaparecer otra vez en plató: "A pesar del tiempo que he estado en esta casa volver de nuevo y pisar un plató y este recibimiento, pues mueve".

Archidona, que le tenía ganas, arremetió contra la navarra nada más se sentó: "Te tengo que decir que te esperábamos la semana pasada. Te invitamos de hecho...". Suescun se defendió diciendo que "había mucha gente y mucho ruido".

La influencer navarra comenzó a defenderse de las acusaciones sobre sus palabras hacia Marta Peñate con sus problemas de maternidad: "Yo jamás diría que no está plena por el tema del embarazo. En la discusión, que es un vídeo muy largo, yo le digo que está amargada y que yo estoy feliz y estoy plena en la isla, pero ella en el momento que escucha eso se lo quiere llevar por donde le interesa para terminar de machacarme".

Archidona no dudó en cortar a la concursante de 'Supervivientes' en seco: "Sofía, el tema de la maternidad una mujer que quiere ser madre y lo está pasando tan mal no creo que frivolice ni que lo utilice. Una cosa es contarlo públicamente porque hay muchas mujeres que están en su situación y eso nos ayuda, pero no creo que la cosa vaya por ahí".

Archidona continuó atacando a la finalista: "¿Sofía tú te sientes cómoda viéndote así con lo que le dijiste en plató y con esos términos que utilizaste?. No vayas de dura porque en esto le voy a dar la razón a Marta es que fuera de cámara eres otra persona. ¿En serio no te chirría viéndote así hablar a una persona con esos términos y ese tono?".

"Pero es que ella no te ha hecho nada a ti, o sea no hay nada que haya hecho para que se entienda ese desprecio", se defendió Sofía Suescun. Sofía acudió al "De Viernes" y allí sufrió un duro interrogatorio, siendo sentenciada en el programa de Telecinco por varios colaboradores que le critican su actitud en su pelea con Marta Peñate