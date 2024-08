Primero fue María Patiño y poco después Nuria Marín. Telecinco ya está preparando la nueva temporada televisiva que empezará en septiembre. Además de anunciar la cancelación de algunos programas y el debut de otros, también está reestructurando los colaboradores y presentadores de lo que continúan, por lo menos, unos meses más.

Ese es el caso de Socialité. El programa dedicado al mundo del corazón ha sufrido muchos cambios desde su estreno y parece que va a seguir habiéndolos. Además de las mencionadas presentadoras, el que era director, Javier de Hoyos, también abandonó el programa, al igual que Arnau Martínez, reportero que dejó Telecinco para poner rumbo a Espejo Público, en Antena 3.

Ahora la última en despedirse ha sido Gema Mirón: "Este tiempo he aprendido y disfrutado tanto. Así que no tengo dudas y sí muchas pruebas de que, hasta el momento, es la mejor etapa profesional de mi vida. Aunque para mí, es mucho más que eso. De ‘Socialité’ me llevo amigos; y esa es la guinda del pastel, porque yo soy muy de corazón, y no hablo solo de la prensa", con este mensaje Mirón dijo adiós después de dos años.

Más salidas

Mediaset ya está preparando su nueva temporada de cara al septiembre que viene. El primer anunció importante que se dio este año fue el estreno de dos nuevos programas que se pusieron en manos de Jorge Javier Vázquez. 'El diario de Jorge' y 'Hay una cosa que te quiero decir' son los dos nuevos programas que verán la luz a la vez que 'First Dates Hotel' se hace mayor y da el salto de Cuatro a Telecinco.

Pero no todo han sido alegrías, ya que hay otros proyectos que han llegado a su fin de forma repentina. Ese ha sido el caso de 'Así es la vida' que esta semana se ha despedido de los espectadores. En otros casos, no han sido programas, sino colaboradores los que han acabado su etapa en Mediaset. 'Fiesta', que sigue a flote después de los últimos recortes, no se ha librado del cambio de colaboradores.

Los dos nuevos rostros son los de Beatriz Trapote y Miguel Ángel Ruiz de Bodión, yendo la primera a la tertulia de los realities, mientras que el colaborador estará en la del corazón. La parte negativa es la marcha de muchos otros colaboradores. Iván Reboso, Enrique del Pozo, Kike Calleja, Makoke o Sergio Pérez, por diferentes cuestiones, han dejado de aparecer en la cadena de forma definitiva.