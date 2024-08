Hace meses que Ginés Corregüela, el conocido 'rey de los bocadillos' de Tik Tok, abandonó la pequeña pantalla tras su participación en Supervivientes, su primer reality y en el que regaló momentos de lo más surrealistas al protagonizar un sonado triángulo amoroso en el que estaban él, su mujer y su supuesta amante y posterior novia, Yaiza Martín.

Uno de los culebrones de la pasada edición que acabó incluso con la participación de la pareja del de Úbeda en el reality y finalmente, expulsada por motivos disciplinarios.

Al llegar a España, la pareja tuvo que plantar cara a multitud de frentes abiertos, entre ellos, el rechazo de sus hijas y las críticas de la audiencia que lo acusaban de montajista.

Los rumores de embarazo de por medio hicieron el resto y al final, hace unas semanas todo saltó por los aires al salir a la luz que el rey de los bocadillos estaba de nuevo soltero ya que Yaiza Martín había roto su relación con él.

"Cómo se nota que ya no hay dinero", se apresuraba a decir Miriam, una de las hijas de Ginés y de las más críticas con las decisiones de su padre. Sin embargo, Yaiza pronto negó la mayor y atribuyó la ruptura a que el de Úbeda no le había dado su lugar ante su familia.

No obstante, lo más cmplejo d esta historia parece que estaba por llegar. Según contaba Miriam en 'La vida sin filtros', su padre habría intentado quitarse la vida.

Difícil situación

Ginés Corregüela, 'el rey de los bocadillos' de Tik Tok, fue uno de los personajes revelación de 'Supervivientes 2023'. El andaluz, que protagonizó varios encontronazos familiares con su exmujer y Yaiza, la que se convertiría en su nueva pareja, ha pasado desde entonces por muy malos momentos. De hecho, su relación amorosa tras su matrimonio provocó un gran distanciamiento con su hija Miriam, quien le había estado defendiendo en plató.

Miriam se cansó de decir una y otra vez que su padre había sido un egoísta que no había pensado en su familia, por lo que decidió romper cualquier relación con su padre mientras estuviera con Yaiza. Pero no solo eso, se casó y Ginés no estuvo invitado a la boda de su hija. Este sábado, el exconcursante ha acudido a 'La vida sin filtros' para reencontrarse con su pequeña, pero antes del momento esta ha contado que su progenitor se había intentado quitar la vida hace un mes.

"Estoy muy nerviosa porque hacía mucho que no venía a un plató. Estoy en una etapa complicada porque, aunque de cara a redes sociales soy muy explosiva, pues la procesión va por dentro. Soy muy natural pero he estado mal y no lo he dejado visibilizar por miedo a la gente", ha comenzado diciendo Miriam, que lleva casi un año y medio sin hablar con Ginés. "Lo llevo bien pero ha habido circunstancias que me han hecho empeorar psicológicamente. Hace un mes me llamó mi hermana para que fuera a verle porque estaba en una situación crítica. Mi padre se quería quitar de en medio. No es fácil verle. Ha llegado hasta eso, esto no es fácil", ha explicado a Cristina Tárrega, añadiendo que los disgustos le han hecho perder 20 kilos.