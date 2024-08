¡El drama en el mundo del streaming no para! En las últimas semanas, se ha desatado una especie de "guerra" entre dos de los streamers más grandes de habla hispana: Auronplay y TheGrefg, con un nombre que está en el centro de toda la polémica: Gemita.

Contexto

El contexto comienza con la ruptura de TheGrefg y Gemita, quienes pusieron fin a su relación a mediados de 2022, aunque mantuvieron su amistad y colaboración profesional. Sin embargo, tras la separación, surgieron rumores y especulaciones en redes sociales que vincularon a Gemita con Auronplay, lo que derivó en comentarios y "shipeos" en diversas plataformas, especialmente después de que Auronplay le dejara un comentario en Twitter que fue exageradamente interpretado por algunos seguidores.

La pelea por el amor de Gemita

Auronplay, conocido por ser reservado con su vida personal, se molestó con las insinuaciones y el modo en que los canales de salseo amplificaron la situación, lo que lo llevó a expresar públicamente su frustración en uno de sus directos. Afirmó que no podía ni siquiera hacer un comentario sin que se generaran rumores exagerados, e incluso declaró que no volvería a comentar nada más en redes sociales para evitar malentendidos.

Por su parte, TheGrefg no ha comentado directamente sobre esta situación específica, pero en el pasado ha mostrado respeto por las decisiones de Auron, como en el caso de los Premios ESLAND, donde Auron decidió no participar para evitar conflictos innecesarios. Esto indica que, a pesar de los rumores, no hay un enfrentamiento directo entre ambos streamers.

Aunque ninguno de los involucrados ha hecho declaraciones oficiales que confirmen una rivalidad directa, la situación ha causado un terremoto en las redes, con seguidores tomando bandos y creando teorías sobre lo que realmente está pasando entre estos tres gigantes del streaming. Mientras algunos celebran la posible nueva relación, otros critican lo que ven como una falta de respeto hacia TheGrefg.

El periodista Javier Hoyos ha hablado sobre el tema en su canal de ticktock tachando a TheGrefg de "picado" por una supuesta broma que le habría hecho a Auronplay durante un stream.