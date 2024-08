Nadie puede negar que First Dates Hotel está dando juego para largo. Mantiene su esencia del First Dates tradicional de Cuatro, pero en este caso se trasladan a un hotel para darle más morbo al asunto y conocer mejor la realidad de los protagonistas. Entre ellos, la de Juan Antonio, uno de los últimos solteros que se ha presentado en el programa a sus 64 con una particularidad: es el primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Así se lo espetó a Carlos Sobera: "Por cierto, eres amigo de mi primo".

Las confesiones

El participante confesó que "yo le tengo aprecio a él", si bien no está muy seguro de que el cariño sea mutuo porque "no me invitó a su boda". A lo que el presentador añadió, en tono de humor: "Pues no te perdiste nada...".

El primo del alcalde se llevó una gran decepción al conocer a su cita: "¿Será una broma, no?" porque "esto no se asemeja ni de lejos a lo que yo busco, tiene que ser la madre o una amiga de la madre". Sin embargo, al confesarse la edad, la realidad es que ambos tenían más o menos la misma.