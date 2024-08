Es Omar Montes un artista que ya tiene más tablas que otra cosa cuando se planta junto a los micrófonos y la prensa. Acostumbrado a nadar mucho más allá del mundo musical, en el tormentoso ámbito del cotilleo y la farándula de realities de Telecinco, sus respuestas casi nunca pasan desapercibidas. Y en no pocas ocasiones juegan a la confusión y la ironía, en el límite entre lo que podría considerarse atrevida ignorancia o una salida genial para evitar abordar algo en profundidad.

Es Omar Montes un hombre con evasivas dialécticas. Por su estilo callejero y su forma de hablar puede parecer que no se entera de una o que no tiene ni idea de nada por falta de cultura, pero todo apunta más bien a que el artista se ha creado un personaje tras el que se escuda para lanzar evasivas. Es decir, que no tiene nada de tonto y más bien se hace el tonto cuando le conviene.

Sea como fuere, es difícil que Omar Montes no acabe arrancando unas carcajadas con sus respuestas. Y así sucedió entre los periodistas de los medios que le preguntaron, durante un corrillo, que qué le parecía que Puigdemont y su aparición fugaz y posterior huida le hubieran robado el protagonismo del día.

Asunto polémico de política que todo indica que Omar Montes, sabedor de que cuenta con seguidores de todas las sensibilidades y a lo largo y ancho del territorio nacional, quiso esquivar lanzando una de sus evasivas.

¿Cuál fue su respuesta? Tal y como reflejó "El Español". "No sé quién es este tío, la verdad", afirmó, en referencia a Puigdemont y poniendo cara de poker. "Seguro que sí que me lo habrá robado...", agregó entre las carcajadas de los periodistas y, ahora sí, no pudiendo él mismo esbozar una sonrisilla.

El problema es que hay gente que no acaba de interpretar estas salidas de Omar Montes, y no pocos le acusan de ignorante y se creen que realmente no sabe quién es Puigdemont. Se armó entonces la polémica en redes. Otros, sin embargo, se agarran a la interpretación más plausible de sus palabras. "¿La mejor forma de no meterse en un jardín? Pues hacerse el tonto. Qué listo es el tío este. Lo primero facturar, lo segundo facturar y lo tercero evitar cualquier atisbo de polémica que me impida facturar", expresan en las redes. Y otro comentario en el mismo sentido: "Este tío es más inteligente de lo que la gente se piensa".