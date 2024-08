‘Socialité Club’ sigue hablando de Adara, y tras la visita de Miguel Frigenti el pasado martes, ayer jueves tocó que una de sus exparejas participara en el programa. Vía online, Pol Badía quiso intervenir para contar un poco de su historia junto a la concursante de realities, con la que estuvo después de que los dos pasaran por ‘Gran Hermano 17’.

Sobre esta experiencia, Pol comenta que “esa casa (la de ‘Gran Hermano’) tiene algo. Tienes que estar dentro, los sentimientos van a flor de piel. Mi prototipo no era Adara y yo la intenté dejar 50 veces en la casa pero estás encerrado, vienen bajones y recaes, y así hasta que lo dejamos”. Y a pesar de eso, después del concurso, iniciaron una relación sentimental.

Tras salir de Guadalix de la Sierra, rápidamente empezaron a vivir juntos, lo que Pol califica como un error: “Teníamos una vida irreal, estábamos en una burbuja. Ni ella ni yo dijimos si queríamos estar el uno con el otro, salimos de un reality, yo salí y daba por hecho que la tenía que esperar y vino rodado todo. Pasaron una serie de cosas y nos separamos dos semanas y yo me di cuenta de que no era la persona que quería a mi lado”.

Por ello, una vez rota la relación, Pol cree que le ha servido para algo: “A raíz de mi relación con ella, sé lo que quiero, no quiero, qué limites tengo que poner y qué tolerar. Le debo muchas cosas, sé la persona que quiero a mi lado y la que no”. Y es que según Badía, Adara no es par nada tolerante con según que cosas: “No me podía quitar la camiseta en los bolos, se enfadaba por todo, incluso cosas tontas como dar me gusta a una foto en Instagram. En muchas situaciones estaba cohibido y cosas que para mí eran naturales tenía que cortarlas para adaptarme a mi pareja”.