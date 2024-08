Marta Peñate no ha tenido un regreso fácil a España. La ganadora de 'Supervivientes All Stars' celebra orgullosa su victoria en el reality a pesr de las críticas y comentarios a raíz, en gran medida, de su enfrentamiento con Sofía Suescun. Y es que ambas han protagonizado algunos de los momentos más tensos del concurso y las cosas parecen no haber cambiado a su regreso de Honduras.

Sin embargo, haciendo el caso justo a los comentarios de los 'haters' (en mayor medida relacionados a su largo proceso para quedarse embarazada) Marta se asienta de nuevo en el mundo real y afronta de nuevo otro intento de quedarse embarazada, aunque con ciertos reparos. Sin embargo, este largo proceso al que volverá a someterse para intentarlo junto a Tony Spina no será el destino de ese premio que asciende a 50.000 euros, tal y como reveló en un directo de Instagram: "Ese dinero lo tengo yo apartado en la cuenta y no se toca para nada". Entonces, ¿qué es lo que piensa hacer con esta abultada cantidad de dinero? Parece que Peñate lo tiene claro: "En ahorrarlo junto con otro dinero que tengo guardado para comprarme una casa, esperemos que bajen un poquito los intereses. Ese dinero no se va a tocar. Su función es esa". Nuevos intentos Feliz y atravesando un momento personal precioso, a pesar de las dificultades, Marta Peñate ha encontrado el amor en la televisión. Y es que su romance con Tony Spina parece ir para largo y ya construyen sus planes de futuro juntos. Peñate, que se dio a conocer por su paso por La Isla de las Tentaciones junto a su novio de aqul entoces, Lester, rompió su relación antes de regresar de la isla después de que él tomara la decisión de marcharse con su tentadora. Años después, ambos han tomado caminos muy distintos y solo Lester se mantiene bastante al margen de la tele y construyendo su vida con Patri, con la que tiene un bebé.