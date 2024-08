Siguen lloviéndole los "zascas" a Escassi. Mónica Hoyos, gran amiga de María José Suárez, no ha dudado en pronunciarse sobre su polémica ruptura con Álvaro Muñoz Escassi. "Hablo bastante con María José, de hecho comenta mis vídeos porque le gusta mucho bailar y la actitud y el ánimo y creo que, bueno, pues siempre una ruptura es una ruptura. Independientemente de por qué haya sido, al final una ruptura es porque ya no siguen dos personas juntas y se pasa mal. No, no, no, no está saltando alegría al día siguiente, sí ha habido un poquito de sentimientos, ¿no? Pero creo que son dos personas, tanto ella como él, y ella que es a la que más conozco, creo que es una tipaza y que va a salir adelante y que va a tener todo un mercado por ver y un montón de gente por volver a ser feliz" ha asegurado con contundencia.