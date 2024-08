Ginés Corregüela ha firmado la reconciliación pública después de meses de enfrentamiento con su hija Miriam. El 'rey de los bocatas' se ha acercado hasta 'La vida sin filtros', el programa de Telecinco, para hablar con ella tras varios enfrentamientos a través de entrevistas y redes sociales.

Sin embargo, esta confrontación quedó un poco opacada a raíz de la guerra con su ex Yaiza Martín tras romper su relación. Según ha contado el exconcursante de Supervivientes, la separación habría llegado a raíz de la situación familiar en la que se encontraba tras empezar a salir con Martín.

El reencuentro entre padre e hija ha tenido lugar en el plató de Telecinco. Miriam quería hacer las paces con su padre a pesar de todo lo ocurrido, pero es una situación muy complicada: "No le puedo perdonar el daño que nos ha hecho, no es algo que pueda olvidar de la noche a la mañana". Tal y como indicaba la presentadora, este encuentro era una última bala en la recámara: o le perdonaba o terminaba por completo con la relación.

"Cuando me puso a su amante enfrente fue un momento muy duro. Antes de esto, mi carrera la he sacado yo, la que ha trabajado de sol a sol he sido yo. Sí que es verdad que esto es gracias a él", se sincerabaMíriamm antes de recibir a su padre. La hija menor de Corregüela solo tenía un objetivo: "adentrarse en la mirada" de su padre.

Dicho y hecho. Tras unos tensos segundos mirándose cara a cara enfrente del público, ambos se mostraban visiblemente afectados, pero cuando dieron paso a que se abrazaran, Miriam se negó y fue Ginés quien se acercó hasta donde estaba sentada: "Quiero que por lo menos al verme sepa todo lo que he pasado. No puedo tenerle cerca".

Sin embargo, lasinceridadd de su padre terminó haciéndola ceder: "Ella dice que no he estado en los momentos, yo creo que sí que he estado. Que me perdone, siempre lo he dicho que tengo dos hijas y el único clavo que tengo es ella. Sé que cuando la he necesitado ha acudido". Tras las palabras de su padre, finalmente el abrazo de la reconciliación se produjo.

Relación rota

Y es que si hacemos memoria, hace tan solo unos meses Miriam fue la encargada de tirar la piedra sobre la ruptura entre Ginés y Yaiza, después de que los rumores hubieran ido creciendo por la ausencia de apariciones públicas de la pareja. Cabe recordar que esta relación no es un asunto que gustara a la familia de Ginés, que había sido infiel a su madre en varias ocasiones. "Miriam lleva un año y medio sin hablrarse con su padre", contaba la presentadora para poner a los espectadores en contexto.

Al parecer, tal y como contó Miriam, cuando su padre se hizo famoso con los bocadillos, se volvió una persona "egoista", además de todo lo que llegó a sus oídos posteriormente: "Si quieres a una persona no le pongas los cuernos tres veces".