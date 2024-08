Patinazo el que podría haber dado Marta Peñate tras una de sus últimas publicaciones en X (antigua Twitter). La ganadora de 'Supervivientes All Stars' decidió contestar a todos los mensajes que aseguraban un amaño en las votaciones de una manera que ha alimentado aún más el rumor y que no ha pasado para nada desapercibido.

Peñate estallaba contra los usurios de la red social que iban contra ella con un polémico mensaje que, a pesar de haber desapaerido de su cuenta, ha quedado de nuevo a la vista de los usuarios debido a las capturas de pantalla. Y es que un usuario ha contestado a una publicación de Supervivientes con un dardo directo contra Marta y Cuarzo Producciones: "Quiero ver el vuestro,cuándo no habéis dado porcentajes. Marta Peñate miente. Las matemáticas se le dan fatal. Cuarzo otra vez haciendo tongos. 70+20 dan 100".

Junto a este tweet, el usuario añadía una captura de pantalla de este mensaje del que hablaba, en el que se puede leer a Marta dando una información que no ha cuadrado del todo a la audiencia que ya de por sí cargaba contra ella: "Asuman de una vez la derrota, por Dios, que encima el porcentaje de la derrota fue escalofriante. Sois un mísero 20% de la audiencia. Viva el 70% que me hizo ganadora".

Marta Peñate ha vuelto a los platós de televisión con ganas de hablar, sobre todo tras los comentarios ofensivos que ha recibido durante su estancia en Honduras que arremeten contra sus intentos de quedarse embarazada. Aun así, intenta buscar el lado positivo y sigue agradeciendo a todos los que se han lanzado a apoyarla en esta aventura: "En esta vida ser agradecido es lo mejor que hay. Yo valoro mucho a la gente que me apoya. He intentado escribir a los que sigo y he visto que me apoyaron, si se me ha escapado alguno perdonad".